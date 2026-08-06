Los expertos publican las primeras imágenes de la superficie solar con mayor resolución hasta la fecha

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Los expertos lo están preparando todo para dentro de seis días y para contemplar uno de los mayores eclipses solares que se pueden vislumbrar desde España al 100%. De hecho, han publicado unas imágenes con la mayor resolución hasta la fecha de la superficie visible del Sol.

Cuando la Luna tape por completo al Sol se podrá ver una estela de color azul que siempre está alrededor de la estrella, pero que nunca podemos verla por la cantidad de luz que emite la gran bola de fuego. En cambio, la superficie que han podido contemplar los expertos son diminutos patrones en forma de remolino de plasma caliente en constante crecimiento.

Pero son diminutos a escala solar, pero la realidad es que son diámetros de aproximadamente 19 kilómetros. Estos remolinos podrían ayudar a explicar cómo se acumula la energía solar y cómo se desencadenan las erupciones solares, tal y como confirman los científicos.

Sobre el eclipse solar que se verá en España

No todos los eclipses de Sol son iguales. Aunque siempre se producen cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, el resultado cambia según la posición de los tres cuerpos y el lugar desde el que se observe el fenómeno. Según dicha colocación, se clasifican en totales, parciales y anulares.

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El del 12 de agosto será un eclipse total. En este tipo, la Luna cubre por completo el disco solar y, durante unos minutos, el día se oscurecerá bajo la 'corona' del sol. Sin embargo, este tipo no será visible desde toda España, ya que solo podrán observarlo quienes se encuentren dentro de la estrecha franja de totalidad.

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Aquellas personas situadas apenas unos cientos de kilómetros al norte o al sur de la zona señalada no verán desaparecer el Sol por completo, ya que la Luna solo ocultará una parte del astro, sí que podrán ver un eclipse parcial. Una situación que puede darse para todos los observadores, ya que hay ocasiones en las que la Luna no llega a cubrir enteramente el Sol desde ningún punto de la Tierra.