A bordo del vuelo especial IB1473 de Iberia viajaba un grupo de científicos, astrónomos, periodistas y personal de vuelo quienes pudieron disfrutar del eclipse a más de 10.000 metros de altura

Investigadores utilizaron el viaje para estudiar no solo la morfología del Sol durante el eclipse, sino también cómo influyó en el comportamiento de los pasajeros durante el fenómeno

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Un grupo de científicos, astrónomos, periodistas y personal de vuelo consiguieron unas vistas privilegiadas del eclipse de Sol al subirse al avión Airbus de Iberia desde donde contemplaron el espectáculo astronómico a más de 10.000 metros de altura. El vuelo especial IB1473 de la aerolínea también ha retransmitido en directo el eclipse total del Sol gracias a la instalación de tres cámaras en la aeronave y la conectividad wifi Starlink.

Este 12 de agosto de 2026, España ha vivido un fenómeno astronómico histórico: un eclipse total de Sol que no se veía en la península desde 1912. Fueron muchos los que invadieron calles, parques naturales, playas y montes para disfrutar de ese instante en el que la luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, sin embargo, algunos consiguieron un lugar privilegiado y persiguieron el eclipse pero desde las alturas.

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Un eclipse visto por encima de las nubes

Si desde el suelo la imagen emocionaba, desde el cielo fue todavía más espectacular. Un avión de Iberia voló hacia el norte sobre España, situándose cerca de Palencia para contemplar este hito. "¡Qué pasada!" gritaban emocionados los pasajeros durante el momento álgido del eclipse.

Investigadores utilizaron el viaje para estudiar no solo la morfología del Sol, sino también cómo el eclipse influyó en el comportamiento de los pasajeros durante el fenómeno. "Hemos hecho un estudio para ver el comportamiento humano tanto en la aeronave como en tierra de las emociones", explica Carlos Rodríguez, doctor en aprendizaje experiencial.

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Este avión con destino al eclipse tuvo como número de vuelo IB1473 haciendo referencia al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, quien formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar.