El director de Producción de Iberia: "Una operación milimétrica: tendremos que pasar en un punto exacto a la hora exacta"

Llega el día del histórico eclipse total de Sol: España, el mejor escenario para verlo

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El histórico eclipse solar de este miércoles podrá ser visto desde los balcones, las azoteas, los parques, las playas, pero tambien algunos lo contemplarán desde el cielo. Un avión de Iberia, con científicos a bordo, perseguirá el fenómeno astronómico desde otra perspectiva. "Es un vuelo especial, que llevamos 100 años esperando", ha asegurado Ramiro Sequeira, director de producción de la compañía aérea.

El vuelo IB1473 despegará de Madrid a las 18:45 y seguirá una ruta especialmente diseñada para ofrecer las mejores condiciones de observación sobre Palencia.

Desde el Airbus A321XLR se estará "transmitiendo para todo el mundo" toda la operación de monitorización del eclipse de Sol porque "es algo inédito". "Es un vuelo muy especial para nosotros en Iberia, que llevamos casi 100 años operando", ha reivindicado el ejecutivo y añadido el interés de la compañía por "dar un contributo a la Ciencia y a la divulgación de este gran evento".

Para eso, han "preparado al detalle" esta expedición, que " esperamos que vaya lo mejor posible." Incluso toda la tripulación, que tendrá el privilegio de volar en este vuelo, que forma parte del proyecto Shelios está "muy preparada".

Los pasajeros privilegiados de esta aventura científica son investigadores del Centro del Instituto de Canarias, un equipo de comunicación de Iberia y varios periodistas invitados que darán cuenta en directo, porque la señal estará "abierta, gracias a nuestra nueva tecnología de Wi-Fi, Starlink: "Vamos a estar transmitiendo para todo el mundo".

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"Una operación milimétrica: tendremos que pasar en un punto exacto a la hora exacta"

Este vuelo tiene algo muy específico y toda la operación ha sido preparada milimétricamente, como explica a Informativos Telecinco, este ejecutivo. "Tendremos que ir a lo que llamamos de un punto de espera. La tripulación se está preparando ahora mismo en el simulador. hecho varias simulaciones con esta ruta tan especial porque al final es una operación milimétrica que tendremos que pasar en un punto exacto a la hora exacta.

Todos a bordo "vamos a tener que naturalmente usar las gafas" para proteger los ojos. "La tripulación siempre que no esté expuesta al eclipse no las tendrá que tener porque el avión es un equipo tremendamente electrónico. Podrán seguir el eclipse sin mirar por la ventanilla", aunque todos estaremos protegidos, también las cámaras que estarán transmitiendo"

Sequeira, ha subrayado que "la seguridad es lo más importante de la aviación" por lo que hasta "los telescopios también tendrán sus respectivas protecciones. Todo está preparado para que vaya bien".