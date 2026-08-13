Momentos después del eclipse total de Sol, las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, han alcanzado su punto máximo de actividad con hasta 150 meteoros por hora

Se trata de la lluvia de estrellas más popular del verano en el hemisferio norte, un espectáculo astronómico que se produce cuando unas partículas chocan contra la atmósfera creando destellos luminosos

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Más de 100 años después, este 12 de agosto España ha sido testigo de un eclipse total de Sol, un emocionante fenómeno astronómico que no ha dejado indiferentes a aquellos que pudieron disfrutar de ese instante en el que la Luna se interponía entre la Tierra y el Sol para dejar una imagen impregnada en la memoria de todos. Horas después, el firmamento se convirtió en el escenario perfecto para poner punto y final a una histórica jornada con una excepcional lluvia de estrellas.

Esta noche, las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, han alcanzado su punto máximo de actividad en la madrugada del miércoles al jueves con hasta 150 meteoros por hora. Gracias al eclipse y a la oscuridad del cielo debido a la fase nueva de la Luna, el espectáculo ha sido más visible desde la Tierra que otros años.

Unas partículas que impactan sobre la atmósfera del planeta Tierra

Las Perseidas son pequeñas partículas procedentes del cometa 109P/Swift-Tuttle. Se producen al colisionar de forma brusca con la atmósfera terrestre a unos 210.000 kilómetros por hora, provocando destellos luminosos con apariencia de estrella fugaz.

Se trata de la lluvia de estrellas más popular del verano en el hemisferio norte. Cada año, este espectáculo va aumentando su intensidad desde mediados de julio, pero es durante la madrugada del 12 al 13 de agosto cuando alcanza su punto álgido, principalmente entre las 4:00 y las 6:00 horas.