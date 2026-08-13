Antoni Mateu 13 AGO 2026 - 05:00h.

Alineamientos de planetas, lluvias de estrellas, e incluso otro eclipse están marcados en la agenda de los acontecimientos que podremos disfrutar

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

Compartir







Aunque el eclipse del 12 de agosto va a ser histórico por muchas razones, este no va a ser el único evento astronómico bonito (y poco frecuente) que vamos a poder disfrutar este año. Estos son algo más recurrentes que el alineamiento que no veíamos en más de un siglo (el último gran eclipse total de Sol en la península sucedió hace más de 100 años), pero son igualmente disfrutables.

De hecho, más allá de la clásica lluvia de Perseidas por San Lorenzo, hay otro gran eclipse. Es de luna y sucederá a finales de agosto y, aunque no va a ser visible en la totalidad de la península ibérica, este podrá observarse sin necesidad de gafas ni cualquier otro tipo de instrumento específico.

Eclipse de luna el 28 de agosto: dónde se verá mejor

A finales del mes de agosto (concretamente el día 28) será visible desde la península un eclipse parcial de luna. Aunque no va a ser en todas partes de manera uniforme, siendo la mitad oeste de nuestro país (y Portugal) que van a tener una visibilidad más extensa.

PUEDE INTERESARTE Mapa del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España: las provincias en las que será total y en las que se verá parcial

El centro y el este de la península (así como las Islas Baleares y en la ciudad autónoma de Melilla) nuestro satélite se pondrá antes de que termine la fase parcial del eclipse. Dicho de otro modo: en estos territorios se observará el inicio del eclipse, pero no el final, pues la Luna quedará escondida tras el horizonte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la mitad occidental de la Península, Ceuta y Canarias, nuestro satélite quedará expuesto en todo el proceso, por lo que va a dar tiempo a ver el eclipse al completo.

Sobre la hora en la que sucederá, en la península podremos empezar a disfrutar del evento de madrugada, alrededor de las 2:24 de la mañana.

Acercamientos de planetas

Son fenómenos más frecuentes que los eclipses: los acercamientos de planetas se producen cuando las órbitas están más cerca de lo habitual. Con un telescopio (y las coordenadas adecuadas) se pueden ver con más detalle. De lo contrario, los veremos como puntos brillantes en el cielo, y algunas de ellas son observables a simple vista.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El 12 de agosto no sólo vamos a tener el eclipse del siglo: también veremos cómo se alinean Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. El mejor momento para observar dicho fenómeno va a ser antes del amanecer. ¿Y qué se va a observar? Una línea curva de puntos brillantes alineados en el cielo.

Además, no será la única fecha en la que podremos disfrutar de un acontecimiento de este tipo: el 14 de noviembre vamos a tener la oportunidad de ver cómo Mercurio, Venus, Marte y Júpiter están en línea. Nuevamente, el momento de mejor visibilidad será antes del amanecer.

Lluvias de estrellas

Del 17 de julio al 24 de agosto tenemos una cita con las Perseidas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo. Aunque en este caso se trata de un evento que podemos observar cada año en nuestros cielos, no deja de ser impresionante.

Ahora bien, los puntos máximos de actividad de este evento se producirán, aproximadamente, entre el 12 y el 13 de agosto. De noche y de madrugada podremos observar hasta más de 100 meteoros por hora y pedir los tradicionales deseos.