La brecha digital afecta al 67% de los mayores de 60 años

Muchos asisten a talleres o recurren a sus nietos para romper la brecha digital

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A José Luis le resuelve todas las dudas su nieto Álex. Todo para que no se le resista Google Play ni la Inteligencia Artificial: "Lo uso para todo". Él no tuvo su primer móvil hasta los 60 y eso hace que manejar un teléfono pueda ser una tarea un poco tediosa.

También es el caso de Trini y Carlos, quienes recuerdan su primer teléfono fijo. Ellos le preguntan a su nieta Daniela para protegerse de la desinformación y parra evitar las ciberestafas.

Las personas mayores pueden asistir a talleres o recurrir a sus nietos para romper techos. Y es que 12 Meses 12 Causas tiene una meta clara: romper la brecha digital que aísla a las personas mayores.

La brecha digital afecta al 67% de los mayores de 60 años

En un mundo en constante evolución tecnológica, la digitalización avanza a un ritmo vertiginoso y las personas más vulnerables corren el riesgo de quedarse aislados. La desconexión digital limita gravemente la autonomía de nuestros mayores: la brecha digital afecta al 67% de los mayores de 60 años.

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Menos de la mitad de las personas de entre 65 y 74 años utiliza internet de forma regular. Esto se traduce en enormes trabas para acceder de forma autónoma a la banca digital, gestionar citas médicas online o realizar gestiones administrativas esenciales.

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El 16% de los mayores se encuentra en riesgo de sufrir soledad no deseada

El 16% de los adultos mayores se encuentra en riesgo de sufrir soledad no deseada. Al trasladarse la interacción social, familiar y de ocio a las plataformas digitales, acaban desconectados de su entorno.

Para combatir esta doble vulnerabilidad, el aislamiento tecnológico y los riesgos de fraude, 12 Meses 12 Causas trabaja de la mano de EmancipaTIC. Esta asociación promueve la inclusión, la autonomía y la participación de los mayores en la sociedad digital a través de la formación permanente y el acompañamiento personalizado.

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La campaña invita a reflexionar y a actuar. Si tienes en tu entorno a un familiar o vecino mayor con dificultades para usar su móvil, solicitar una cita médica o realizar una gestión, dedícale unos minutos. Tu tiempo y paciencia pueden marcar la diferencia entre su exclusión y su seguridad digital.