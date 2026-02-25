Silvia Asiain 25 FEB 2026 - 12:31h.

Marcos Calvo, responsable de la campaña “Te acompaña” de Cruz Roja, recuerda que la soledad “no es una enfermedad incurable”

Vivienda colaborativa, residencias abiertas: todas las medidas contra la soledad no deseada, "que no es incurable"

La soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales en España. Según datos oficiales, una de cada cinco personas afirma sentirse sola, una situación que golpea con especial intensidad a las personas mayores. Para hacer frente a este fenómeno creciente, el Gobierno ha aprobado recientemente un Plan Nacional contra la Soledad No Deseada, centrado en la detección temprana y en la coordinación entre administraciones. En paralelo, Cruz Roja impulsa la campaña “Te acompaña”, destinada a ofrecer apoyo directo a quienes viven aislados.

Eloisa, de 83 años, explica con sencillez la realidad cotidiana de muchas personas mayores: “La vida no es nada fácil con una persona mayor, ya que los hijos tienen su trabajo y los nietos los suyos”. Su amiga Lorenza 89, añade que: “Mucha gente sí tiene hijos, pero hay mucha gente mayor que no tiene hijos”. Para ella, la soledad es “muy triste, porque cada uno va a lo suyo”, y considera necesario que “haya más gente que se preocupe por la gente tan mayor que está tan sola”.

Ambas coinciden en que salir de la soledad es difícil, especialmente cuando la vida golpea y falta ánimo para relacionarse. Lorenza reconoce que hubo un momento en el que solo quería que la dejaran en paz, pero finalmente dio el paso para pedir ayuda y no dejarse arrastrar por la tristeza.

La respuesta de Cruz Roja: acompañar para reconectar

Marcos Calvo, responsable de la campaña “Te acompaña” de Cruz Roja, recuerda que la soledad “no es una enfermedad incurable”. Según explica, tiene solución, y esta pasa tanto por la iniciativa personal como por la sensibilidad del entorno: “A veces basta con mirar alrededor y darse cuenta de que alguien necesita compañía”.

La organización trabaja para que las personas afectadas rompan el aislamiento mediante actividades y encuentros semanales. En estos espacios, quienes viven situaciones similares pueden compartir experiencias, recuperar rutinas sociales y volver a sentirse parte de una comunidad. “El roce hace el cariño”, recuerdan desde Cruz Roja, subrayando la importancia del contacto humano continuado.

Por su parte, el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia estatal para abordar la soledad no deseada desde una perspectiva integral. El objetivo es claro: que nadie que no lo desee tenga que vivir solo o sentirse solo. El plan prevé la creación de redes de apoyo, la detección temprana de casos y la colaboración entre servicios sociales, sanitarios y entidades del tercer sector.