Claudia Barraso 20 AGO 2026 - 18:55h.

Un grupo de científicos estadounidenses creó una cuenta de 'Onlyfans' para recaudar miles de euros en un proyecto

La crisis de la vivienda dispara las donaciones de padres a hijos: "Si no es porque me dejaron 65.000 euros, no tendría casa"

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Muchos estudios no saben de dónde y cómo conseguir los fondos que necesitan para poder financiar sus proyectos y es por eso que a veces recurren a soluciones impensables, como la manera que tuvo este grupo de científicos estadounidenses de conseguir 85.000 euros para seguir de cerca la vida de las marmotas.

Los investigadores decidieron temer una creativa idea para conseguir financiación. La primera fue crear una criptomoneda con el símbolo de este animal, lo que permitirá alargar la investigación en el tiempo, y la otra fue abrir una cuenta de ‘OnlyFans’ llamada ‘OnlyMarms’ en la que publicaron vídeos de estos animales en su hábitat natural, pero sin ningún tipo de contenido sexual y con el único objetivo de recaudar dinero.

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Así lo ha contando el medio ‘The Guardian’ que explica que este estudio lleva investigando durante más de seis décadas el comportamiento de las marmotas del vientre amarillo en las Montañas Rocosas, las cuales se encontraban en riesgo de extinción dado los recortes científicos que había experimentado el sector desde que la Administración Trump se hizo con el poder de la Casa Blanca.

El total recaudado que consiguieron

La cuenta en la plataforma consiguió alrededor de cinco mil euros, pero la criptomoneda hizo que su valor se disparase hasta decenas de miles más. Fueron unos simpatizantes del estudio los que crearon la criptomoneda en la plataforma blockchain Solana y cuyas comisiones de transacción fueron destinadas íntegramente al estudio. En apenas dos semanas, los científicos consiguieron recaudar 85.000 euros.

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“Las dos últimas semanas han dio una locura. Ha sido increíble y es un alivio que la investigación pueda continuar un año más”, explicaba en declaraciones para el mismo medio el investigador de la Universidad de Ottawa y coordinador del proyecto Julien Martin, que explicó que en un principio no confiaba en el método de la criptomoneda, creyendo que podría ser incluso un tipo de estafa que podría no solo estafarles a ellos, sino a muchas más personas.

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Este estudio comenzó en la década de los 60, según confirma el medio ’20 minutos’ y ya se ha convertido en una de las mayores investigaciones de seguimiento de la fauna salvaje de mayor duración del mundo. Además, estos investigadores ya están estudiando la undécima generación de animales y analizan los efectos del cambio climático sobre ella.