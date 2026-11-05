Los eventos de WhatsApp ahora también invitan a las personas que no tienen cuenta en la app

Los chats grupales también cuentan novedades.

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WhatsApp ha anunciado cambios en los eventos que permitirán invitar a cualquier persona un incluso si no tiene cuenta en este servicio de mensajería y gestionarlos desde un nuevo espacio dedicado.

Los eventos permiten organizar encuentros dentro de la app de mensajería, un función hasta ahora reserva solo a los usuarios de WhatsApp y que la compañía acaba de abrir para poder incluir a personas sin cuenta mediante una invitación.

Esta invitación, en forma de enlace, incluirá los detalles del evento y la posibilidad de confirmar asistencia sin que tengan que de descargar la 'app' ni registrarse, como ha señalado la compañía en un comunicado.

Los eventos también contarán con una nueva página dedicada, desde la que se podrán crear y enviar las invitaciones, gestionar las confirmaciones y consultar los eventos pasados y futuros.

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Los chats grupales también han recibido novedades. En concreto, los usuarios ahora pueden fijar un mensaje sin límite de tiempo, enviar un historial de mensajes a alguien que lo haya abandonado, compartir un estado con todos los miembros --visibles durante 24 horas-- y filtrar las conversaciones por menciones y respuestas.