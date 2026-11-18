Las sondas Voyager fueron lanzadas al espacio exterior en 1977 y casi 50 años después continúan viajando

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En el espacio exterior hay un mensaje escrito por la NASA por si hubiera vida extraterrestre capaz de descrifrarlo. Está grabado en dos discos de oro en los que se explican todos los detalles sobre el planeta Tierra y cómo encontrarlo. Los discos viajan en dos sondas que se lanzaron al espacio en los años setenta y hoy una de ellas cumple un hito. Es el objeto fabricado por humanos que más lejos ha llegado, actualmente se encuentra a una distancia equivalente a un día luz de la tierra.

En 1977 despegó un proyecto que recoge "la esencia del ser humano: el explorar, el querer ir más allá", explica César González, divulgador de astronomía del planetario de Madrid. Las dos sondas se lanzaron al espacio con la esperanza de que un día llegue una respuesta. Pero hasta ese momento, en el espacio cultural Contemporánea Conde Duque, Madrid se puede encontrar una réplica exacta de la Voyager 1, mientras que la original viaja por las profundidades del espacio exterior.

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Junto con la Voyager 2, las sondas salieron al espacio exterior donde la primera pasó junto a Júpiter y Saturno y la segunda siguió en solitario pasando cerca de Urano y Neptuno. Entre ambas obtuvieron datos e imágenes que permitieron descubrir que "Júpiter, Urano y Neptuno tenían anillos", un conocimiento que según explica Pedro León, autor de 'Viajes interestelares. Historia de la sonda Voyager', todavía sigue siendo clave para entender el funcionamiento del Sistema Solar.

Un disco con información de la Tierra

"Nos mostraron por primera vez cómo es el sistema solar exterior", añade Pedro León sobre el viaje de las sondas Voyager. Un camino que continúa y en el que el disco dorado sigue buscando alguien que lo sepa interpretar. "Como una botella al mar en busca de una inteligencia extraterrestre", así describe Jorge Volpi, Director artístico del centro cultural Contemporánea Conde Duque la misión de las sondas Voyager.

Los discos de oro que trasladan ambas sondas contienen mensajes como saludos en 55 idiomas diferentes, uno grabado por el propio hijo del científico que estaba en el comité que incluyó en el disco toda clase de imágenes que explicaban la evolución "desde las Olimpiadas" hasta la naturaleza del ser humano, pasando por música y sonidos de la tierra de todas las culturas. Las leyes de la gravedad permitirán a las Voyager perseverar en su singladura cósmica durante miles de años ya que como detalla Pedro León "sin duda, son las naves espaciales más rentables de la historia".