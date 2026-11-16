Las redes sociales llevan dos semanas apuntando a un supuesto apagón mundial eléctrico durante el próximo martes 17 de noviembre

Un apagón GPS mundial es posible y los expertos llevan años advirtiéndolo: afectaría a la vida diaria

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El 28 de abril de 2025 España sufría un apagón durante horas que dejaba incomunicado a los millones de ciudadanos. Un año y medio después de este famoso apagón, las redes sociales se han llenado de mensajes que anuncian otro supuesto apagón, en este caso a nivel mundial, para este martes 17 de noviembre. Según los rumores lanzados en los últimos días, este supuesto corte afectaría tanto al suministro eléctrico como a Internet y podría durar hasta 72 horas. Al ver la repercusión que está teniendo esta información, los expertos se han apresurado a desmentirla y han tenido que detallar que se trata de un bulo que no tiene ninguna base ni cuenta con respaldo oficial.

El origen de este bulo está en una prueba real que se llevará a cabo en Estados Unidos. La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ha organizado un simulacro nacional del Sistema de Alerta de Emergencias para comprobar su correcto funcionamiento.

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¿Apagón a nivel mundial?

La prueba tendrá lugar el 17 de noviembre a las 14:20 horas en la costa este de Estados Unidos, las 20:20 horas en España. Durante aproximadamente un minuto, las cadenas de radio y televisión, los servicios de cable y los proveedores de satélite interrumpirán su programación habitual para emitir un mensaje de prueba. Después, todo volverá a la normalidad.

"El 17 de noviembre a las 2:20 p. m. ET, FEMA y FCC llevarán a cabo una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia en televisión y radio. Esta prueba, requerida legalmente y programada regularmente, garantiza que los mensajes críticos y que salvan vidas puedan llegar a los estadounidenses cuando más importa durante emergencias mayores", informaban desde sus redes sociales la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias.

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Viendo el revuelo que se ha generado, desde la FEMA han tenido que aclarar que los ciudadanos no tendrán que realizar ninguna acción y que el ejercicio no provocará cortes de electricidad ni interrupciones de Internet.

¿Dónde ha comenzado este rumor?

Los mensajes sobre el supuesto apagón mundial comenzaron a difundirse el pasado 31 de octubre, a partir de una publicación anónima en la red social X. Desde entonces, el rumor se ha extendido por plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, donde se han compartido diferentes versiones sobre un supuesto colapso mundial.

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Por eso, los expertos han tenido que negar la información que ha corrido como la pólvora entre los usuarios de las redes sociales y han desmentido todo bulo que apunta al supuesto apagón mundial.

Ningún apagón a nivel internacional

Además, para dar más credibilidad a las falsas informaciones, algunos usuarios de las redes sociales han relacionado el supuesto apagón con el kit de supervivencia recomendado por la Unión Europea en los últimos días.

Hay que recordar que el pasado 26 de marzo, la Comisión Europea presentó una estrategia de preparación ante posibles situaciones de emergencia, como guerras, pandemias, accidentes nucleares o ataques contra infraestructura. La iniciativa que busca que la población esté preparada ante posibles crisis fue recordada por la UE en los últimos días.

No obstante, hay que recalcar que estos consejos no tienen ninguna relación con el supuesto apagón que las redes sociales aseguran que ocurrirá el próximo martes 17 de noviembre.

Desmintiendo bulos

En definitiva, la única interrupción prevista es una prueba de un minuto en los medios de comunicación en Estados Unidos.

Es decir, para tranquilidad de todos los ciudadanos hay que desmentir los bulos propagados y difundidos en las redes sociales y detallar que no existe ningún anuncio oficial de un apagón mundial ni de un corte generalizado de electricidad o internet.