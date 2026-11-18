Antoni Mateu 18 NOV 2026 - 06:00h.

Aunque el eclipse de Sol de este verano ha sido el gran evento astronómico del año, todavía tenemos oportunidad de presenciar hasta ocho eventos más hasta finales de diciembre

El espectáculo astronómico que se podrá ver en noviembre: cuatro planetas se alinearán y se podrá ver desde España

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Este 2026 es un año especial en el calendario astronómico, dados todos los eventos que hemos vivido, siendo el eclipse de Sol uno de los más importantes. Si bien, no es el único acontecimiento especial que está todavía por pasar (y por observar) este año. Cierto es que no habrá más eclipses en los próximos dos meses, pero el calendario de eventos tiene hasta ocho citas que no nos podemos perder.

Desde lluvias de estrellas, hasta planetas que se verán más brillantes de lo habitual, pasando por 'superlunas': desde el 18 de noviembre al 23 de diciembre hay ocho acontecimientos de todo tipo, y muchos de ellos se pueden observar sin requerir un equipamiento especial.

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Noviembre: de Venus más brillante a la Superluna del Castor

El 18 de noviembre podremos presenciar las Leónidas. Se trata de un fenómeno anual y son partículas de polvo y de roca asociadas al cometa 55P/Tempel-Tuttle y a la constelación de Leo (de hecho, el nombre del fenómeno proviene de ahí). ¿Qué tiene de especial? No sólo se trata de una lluvia de estrellas, sino que además es de las más rápidas que se pueden observar, ya que los meteoros alcanzan velocidades que superan los 70 metros por segundo.

Dos días después, el 20 de noviembre, tendremos la oportunidad de observar el planeta Mercurio, antes del amanecer, mirando en el horizonte. Su posición, más separada del Sol, hará que gane en volumen y en brillo. Aunque no se requieran instrumentos para presenciar el fenómeno a simple vista, siempre es recomendable utilizar gafas de protección certificadas si queremos observar Mercurio una vez el Sol haya salido.

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El 24 de noviembre habrá otro evento nocturno: la Superluna del Castor. Se trata de una luna llena que coincide con el punto de perigeo, que es cuando la órbita lunar se encuentra más cerca de la Tierra. ¿El resultado? Una luna llena más grande y brillante que una luna llena habitual. Se apellida 'del Castor' porque se asocia a la época del año en la que los castores refuerzan y construyen sus madrigueras, antes de que llegue el invierno crudo.

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Tres días más tarde, el 27 de noviembre, se podrá observar el planeta Venus mucho más brillante. Nuevamente, antes de que amanezca y mirando hacia el este, veremos un cuerpo celeste mucho más brillante, el cual no será una estrella, sino el segundo planeta de nuestro sistema solar.

El último día del mes, el 30 de noviembre, tendremos un acercamiento de la luna con Marte y Júpiter: será una alineación de los tres cuerpos celestes que podrá verse desde la medianoche de ese día y hasta al amanecer.

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Diciembre: más lluvias de estrellas y la última luna llena

El último mes del año nos deja con tres citas para mirar al cielo. La primera fecha en el calendario son los días 13 y 14 de diciembre, con las Gemínidas. Se trata de una lluvia de meteoros que, si bien comienza el 4 de diciembre y dura hasta el 17, los días de más actividad se concentran en el 13 y 14. Si la lluvia de noviembre destacaba por la velocidad, esta destaca por ser copiosa: se esperan hasta 150 estrellas por hora sobrevolándonos. Eso sí, para observarlas todas, hay que estar en entornos de cuanta más oscuridad, mejor.

Otra lluvia de meteoros coincide con el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. En este caso se trata de las Úrsidas. Una cita anual, ya que este evento es estacional, y observaremos los restos del cometa 8P/Tuttle.

El 23 de diciembre cierra la agenda de eventos astronómicos bonitos de este 2026 con la última luna llena del año. Se conoce a este evento como 'Luna Fría' y podrá verse en todo su esplendor los días 23, 24 y 25.