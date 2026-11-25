Claudia Barraso 25 NOV 2026 - 17:58h.

El astronauta partió de viaje a una misión de seis meses el pasado mes de octubre

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Un astronauta canadiense a bordo de la Estación Espacial Internacional está celebrando el nacimiento de su tercer bebé desde miles de kilómetros de la Tierra. Se trata del astronauta Joshua y su mujer Heather Kutryk, quienes tuvieron a su tercera hija mientras él está en una misión especial de seis meses que comenzó en octubre.

Así lo confirmó en una publicación con la imagen de la bebé la Agencia Espacial Canadiense, celebrando que la familia del astronauta estaba creciendo. A través de un comunicado publicado en su página web, confirmaron que tanto la mujer como la bebé se encuentran en perfecto estado.

"El nacimiento de un hijo es uno de los hitos más significativos de la vida, y dar la bienvenida a nuestro tercer hijo al mundo es una verdadera bendición para nuestra familia. Joshua está viviendo actualmente un sueño de infancia a bordo de la Estación Espacial Internacional”, confirmaban

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El comunicado de la familia

“Incluso con la distancia que nos separa, nos sentimos increíblemente conectados al dar la bienvenida a nuestra nueva pequeña estrella en nuestras vidas”, decía el astronauta en el comunicado. Además, agradecía a los equipos de la NASA y de la CSA por “su apoyo durante toda esta experiencia”.

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Sobre el viaje que ha emprendido el astronauta hace apenas un mes, la familia aseguraba que “esperaban demostrar a nuestros hijos que los grandes sueños merecen la pena perseguirlos, que el trabajo duro y la determinación importan, y que, con el apoyo de la familia y una comunidad fuerte, son posibles cosas extraordinarias”.

En el mismo comunicado, han confesado que sus dos hijos mayores, Peter y Ana, “han asumido con orgullo sus roles de hermano mayor y hermana mayor, colmando de amor a nuestra pequeña exploradora. Estamos muy orgullosos de nuestra creciente familia y esperamos reunir a nuestra pequeña tripulación de cinco personas”.