La NASA advierte de que el agujero de la capa de ozono en el Ártico alcanza su máximo en una década

La agencia espacial lo achaca a "un vórtice polar inusualmente potente".

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La capa protectora de ozono de la Tierra sigue encaminada hacia una recuperación a largo plazo, a pesar de las condiciones atmosféricas que contribuyeron a un agujero de ozono antártico más grande en 2026, según informaron la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). El agujero de ozono ocupó el séptimo lugar en extensión en 48 años de monitoreo, pero no fue tan profundo como otros grandes agujeros registrados.

Del 7 de septiembre al 13 de octubre, durante el período de mayor agotamiento de la capa de ozono, la extensión promedio del agujero cubrió aproximadamente 9,6 millones de millas cuadradas (25 millones de kilómetros cuadrados). Los científicos monitorean continuamente la cantidad de ozono en la estratosfera, ya que actúa como el protector solar de la Tierra, protegiendo la vida de la radiación solar dañina. Esto difiere del ozono a nivel del suelo, que es un contaminante atmosférico que suele ser resultado de las actividades humanas.

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“En los últimos años, el agujero de ozono anual se ha estado formando más tarde en la temporada, lo que indica que la capa de ozono se está recuperando”, afirmó Paul Newman, científico sénior de la Universidad de Maryland y líder durante mucho tiempo del equipo de investigación del ozono de la NASA en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la agencia en Greenbelt, Maryland. “Pero un vórtice polar inusualmente potente ha prolongado el agotamiento del ozono en la Antártida esta temporada, lo que ha permitido que el agujero crezca hasta alcanzar proporciones que no habíamos visto en una década”.

El agujero de la capa de ozono alcanzó su mayor extensión diaria del año el 18 de septiembre, con 27,1 millones de kilómetros cuadrados. A modo de comparación, el mayor agujero de la capa de ozono observado desde que comenzaron los registros alcanzó su máxima extensión en septiembre del año 2000.

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“El agujero de la capa de ozono de 2026 es grande, pero podría haber sido 3,5 millones de kilómetros cuadrados mayor si las sustancias que agotan la capa de ozono fueran tan frecuentes en la atmósfera hoy como lo fueron en su punto máximo en el año 2000”, dijo Newman.

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El vórtice polar antártico contribuye a crear las condiciones frías que permiten que el cloro y el bromo procedentes de compuestos artificiales agoten la capa de ozono estratosférico. “El vórtice polar fue inusualmente grande este año, en parte porque los sistemas meteorológicos a escala planetaria que normalmente se propagan desde la atmósfera inferior y lo disipan fueron especialmente débiles en agosto y septiembre”, explicó Amy Butler, investigadora científica del Laboratorio de Ciencias Químicas de la NOAA. “Esa débil actividad ondulatoria mantuvo los vientos más fuertes del vórtice polar a varios grados de latitud del polo, creando una zona más amplia con condiciones ideales para que se produzca el agotamiento de la capa de ozono”.

A pesar de su extensión relativamente grande, el agujero de ozono de este año no fue tan profundo como los agujeros de ozono récord observados en décadas anteriores. Utilizando instrumentos a bordo de globos del Observatorio Atmosférico de Referencia del Polo Sur, los científicos de la NOAA descubrieron que las concentraciones de ozono directamente sobre la superficie alcanzaron su valor más bajo del año —105 unidades Dobson— el 17 de octubre. La unidad Dobson es la medida estándar utilizada para expresar la concentración de ozono. El valor más bajo registrado sobre el Polo Sur fue de 92 unidades Dobson en octubre de 2006.

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Además de las observaciones terrestres y mediante globos sonda de la NOAA, los datos satelitales han sido fundamentales para monitorear la salud de la capa de ozono protectora de la Tierra desde 1979. Los instrumentos a bordo del satélite Aura de la NASA, los satélites NOAA-20 y NOAA-21, y el satélite Suomi National Polar-orbiting Partnership, operado conjuntamente por la NASA y la NOAA, contribuyeron al informe.

Científicos de la NASA y la NOAA afirmaron que el monitoreo continuo demuestra que los controles establecidos por el Protocolo de Montreal en 1987 siguen impulsando la recuperación a largo plazo del ozono estratosférico. Como parte de dicho acuerdo, los países se comprometieron a reemplazar las sustancias que agotan la capa de ozono con alternativas menos dañinas. Desde su punto máximo, los niveles de cloro en la estratosfera antártica, provenientes de sustancias que agotan la capa de ozono, han disminuido aproximadamente un tercio con respecto a los niveles de la década de 1980, según Stephen Montzka, científico sénior del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA.

Los clorofluorocarbonos y otros compuestos que agotan la capa de ozono se utilizaron ampliamente en productos de consumo como refrigeradores, aires acondicionados y aislamiento para edificios. Pueden permanecer en la atmósfera o filtrarse de productos viejos y vertederos durante décadas. A medida que estos compuestos residuales se descomponen, los científicos estiman que el agujero de la capa de ozono se recuperará para la década de 2070.