“La desigualdad no vendrá tanto por el precio, sino por la capacidad de una empresa o persona de integrar la IA en su actividad diaria”, defiende Moga. Es decir, el problema no es tanto el coste, sino la alfabetización digital : “Si no alfabetizamos, la gente se quedará a las puertas de las oportunidades que la tecnología ofrece”.

Las grandes corporaciones pueden invertir en unidades especializadas de inteligencia artificial, mientras que las pequeñas y medianas empresas a menudo no disponen de los recursos ni del conocimiento necesario para aprovechar todo su potencial. “Esto genera una desigualdad que no es económica, sino de capacitación: las pequeñas empresas no tienen departamentos de IT dedicados a integrar la IA, mientras que las grandes sí”, afirma Moga.