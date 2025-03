Así funciona la protección con IA de Google Chrome: pros y contras antes de activarla

Aunque muchas páginas que visitamos son seguras, basta con dar con una que no lo es para tener un verdadero problema. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) , en 2023 se produjeron más de 28.000 casos de fraude online y más de 26.000 dispositivos se vieron infectados por virus informáticos .

La protección estándar vendría a ser como un portero de discoteca . Google cuenta con una lista de sitios seguros y no seguros, que se actualizan constantemente. Mientras navegas, la aplicación comprueba si la url de un sitio web forma parte de una u otra lista . También se envía un informe a Google en caso de que detecten que has sido víctima de phishing, y te invitan a cambiar tus contraseñas comprometidas. Esto es, si detectan un comportamiento extraño.

La protección mejorada añade una capa más de seguridad, ya que los servidores reciben más información sobre tu actividad. Esto permite al sistema reaccionar rápidamente en caso de que detecten que has accedido a un sitio peligroso o has descargado un archivo malicioso. Y esto ocurre incluso si la web no ha sido catalogada previamente por Chrome como ‘no segura’.