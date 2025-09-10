La IA retrata a las familias españolas según su ciudad de origen

Una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial muestra estereotipos urbanos en distintas zonas del país

De Madrid a Las Palmas, cada familia aparece definida por su estilo, vestimenta y actitudes cotidianas

Compartir







Los algoritmos han trazado un curioso retrato de cómo serían las familias españolas dependiendo de la ciudad en la que viven. De Madrid a Las Palmas, pasando por otras capitales, cada conjunto familiar aparece con rasgos propios en su forma de vestir, actitudes y estilo de vida.

Estereotipos digitales

La propuesta sugiere que quizá puedan acercarse a la realidad, aunque tampoco faltan los inevitables clichés y exageraciones.

Entre lo curioso y lo polémico

El experimento abre un debate: hasta qué punto la inteligencia artificial refuerza estereotipos ya existentes.