Irán clama venganza mientras continúa la oleada de ataques en Oriente Medio

Irán confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí en los ataques de EEUU e Israel: ¿Quién asumirá ahora el poder?

Continúa la oleada de ataques tras la guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Fuerzas israelíes también han bombardeado Líbano tras la entrada en escena de Hezbolá, extendiendo aún más la magnitud del conflicto, que mantiene en alerta a Oriente Medio.

Donald Trump, que ha confirmado la muerte de tres de sus militares durante su operación contra las fuerzas iraníes, ha asegurado que serán vengados, mientras Irán también insiste en la réplica por los ataques ampliando su ofensiva a todas las bases estadounidenses e israelíes en la región.

Desde Washington, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que las fuerzas norteamericanas eliminaron a "la mayoría de candidatos" a hacerse con el poder en Irán tras acabar con el líder supremo iraní Alí Jamenei en el marco de la ofensiva iniciada el sábado.

"El ataque fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos", ha dicho Donald Trump, añadiendo: "El sucesor del ayatolá Jamenei no será ninguno de los que pensábamos porque todos están muertos". "El segundo o tercer puesto está muerto", subrayaba.

De igual modo, el magnate republicano ha querido presumir de haber "atrapado" a Jamenei antes de que este último lo hiciera con él. "Lo intentaron dos veces. Bueno, yo lo atrapé primero", ha destacado.

La muerte de Jamenei ha sido confirmada por su Ejecutivo. El clérigo Alireza Arafi ha sido elegido para completar el último vértice del Consejo de Liderazgo de Irán, el triunvirato de transición conformado junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para llenar provisionalmente el vacío del líder supremo. Mientras, EEUU e Israel mantienen la operación contra el centro de poder en Teherán con el objetivo declarado de forzar el cambio de régimen en el país.