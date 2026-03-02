La guerra entre Irán, EEUU e Israel, en directo: más de 30 muertos y casi 150 heridos por ataques también contra el Líbano
Irán clama venganza mientras continúa la oleada de ataques en Oriente Medio
Irán confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí en los ataques de EEUU e Israel: ¿Quién asumirá ahora el poder?
Continúa la oleada de ataques tras la guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Fuerzas israelíes también han bombardeado Líbano tras la entrada en escena de Hezbolá, extendiendo aún más la magnitud del conflicto, que mantiene en alerta a Oriente Medio.
Donald Trump, que ha confirmado la muerte de tres de sus militares durante su operación contra las fuerzas iraníes, ha asegurado que serán vengados, mientras Irán también insiste en la réplica por los ataques ampliando su ofensiva a todas las bases estadounidenses e israelíes en la región.
Desde Washington, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que las fuerzas norteamericanas eliminaron a "la mayoría de candidatos" a hacerse con el poder en Irán tras acabar con el líder supremo iraní Alí Jamenei en el marco de la ofensiva iniciada el sábado.
"El ataque fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos", ha dicho Donald Trump, añadiendo: "El sucesor del ayatolá Jamenei no será ninguno de los que pensábamos porque todos están muertos". "El segundo o tercer puesto está muerto", subrayaba.
De igual modo, el magnate republicano ha querido presumir de haber "atrapado" a Jamenei antes de que este último lo hiciera con él. "Lo intentaron dos veces. Bueno, yo lo atrapé primero", ha destacado.
La muerte de Jamenei ha sido confirmada por su Ejecutivo. El clérigo Alireza Arafi ha sido elegido para completar el último vértice del Consejo de Liderazgo de Irán, el triunvirato de transición conformado junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para llenar provisionalmente el vacío del líder supremo. Mientras, EEUU e Israel mantienen la operación contra el centro de poder en Teherán con el objetivo declarado de forzar el cambio de régimen en el país.
Momentos clave
La UE reforzará su misión naval en el mar Rojo 'Aspides' tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán
La Alta Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado este domingo que la Unión Europea reforzará su misión naval en el mar Rojo, 'Aspides', tras los ataques iniciados en la víspera por Israel y Estados Unidos contra Irán, y que se ha saldado con una serie de contraataques de Teherán sobre bases estadounidenses en la región y el país hebreo así como distintos incidentes contra buques en aguas de la zona.
"Nuestra misión naval, Aspides, ha registrado un fuerte aumento de las solicitudes de protección, y la reforzaremos con buques adicionales para reforzar la seguridad marítima en la región", ha declarado al término de un encuentro por videoconferencia con los ministros de Exteriores de los Veintisiete.
EEUU e Israel continúan intercambiando ataques con Irán por tercera jornada
Las fuerzas israelíes y estadounidenses han efectuado en la madrugada de este lunes nuevos ataques contra distintos puntos de Irán, incluida su capital, Teherán, en una noche en la que se han registrado explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Washington tiene bases militares.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado pasada la medianoche una "nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán".
El precio del petróleo sube más de un 8% y las Bolsas europeas apuntan a fuertes caídas tras el ataque a Irán
El precio del petróleo se disparaba más de un 8% antes de la apertura de las Bolsas europeas tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán y su impacto en el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial.
En concreto, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 8,5% en torno a las 8.00 horas, hasta los 79,05 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 8%, hasta los 72,38 dólares.
Irán afirma que "no negociará con EEUU" pese a que su ministro de Exteriores apuesta por la diplomacia
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo de su país "no negociará con Estados Unidos", apenas unas horas después de que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmara que, si bien exigirían explicaciones, considerarían "cómo reaccionar" a los ataques.
"No negociaremos con Estados Unidos", ha sentenciado Lariyani en redes sociales una publicación según la cual representantes omaníes habrían hecho llegar a Washington una iniciativa de Teherán para retomar las conversaciones nucleares que la semana pasada juntó a representantes de los dos países, mediados por Mascate, en Ginebra. Cabe recordar que Lariyani se reunió a mediados de febrero con el sultán de Omán, Haitham Bin Tariq, para abordar posibles vías hacia un acuerdo con el país norteamericano.
Líbano, el último escenario en entrar en la guerra: más de 30 muertos y casi 150 heridos por ataques de Israel
Al menos 31 personas han muerto y 149 han resultado heridas víctimas de una oleada de ataques efectuada en la madrugada de este lunes por el Ejército de Israel contra Líbano, incluida su capital, Beirut, en respuesta al lanzamiento de proyectiles del partido-milicia chií libanés Hezbolá tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.
El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este balance en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA, precisando que en la capital se han registrado 20 muertos y 91 heridos, mientras que en el sur del país son once los fallecidos y 58 los damnificados. Siete de estas víctimas mortales son miembros de una misma familia residentes en la ciudad de Tul, en el distrito de Nabatiyé, según han apuntado medios locales como el diario 'L'Orient-Le Jour'.