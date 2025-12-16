Juan Tejón Sandra Pons 16 DIC 2025 - 16:16h.

Bajo una apariencia inofensiva, estos peluches son capaces de interactuar con los niños a través de un bot que responde a sus preguntas

La IA ya reconoce el lenguaje no verbal: se lanza el primer 'traductor' de reacciones emocionales y cognitivas en tiempo real

Compartir







La inteligencia artificial continúa avanzando a pasos agigantados y conquistando cada vez más ámbitos de la vida. Unos avances que no dejan de sorprender, pero que también pueden suponer importantes riesgos. Es el caso de los peluches con IA integrada.

Bajo una apariencia inofensiva, estos peluches son capaces de interactuar con los niños a través de un bot que responde a sus preguntas y sugerencias. Esto, advierten los especialistas, puede crear problemas emocionales entre los más pequeños.

"Pueden creerse que el peluche realmente tiene vida y que está interaccionando con ellos", señala Silvi Álava, psicóloga infantil. Los menores pueden hacerles todo tipo de preguntas. En España no se pueden vender en jugueterías, pero sí en páginas webs.

"Más del 90% de los juguetes comprados en este tipo de páginas no pasaría los estándares de seguridad"

"Más del 90% de los juguetes comprados en este tipo de páginas no pasaría los estándares de seguridad. Tenemos que ver hacia dónde evoluciona el sector para ver cómo se va regulando esa normativa", apunta Pablo Busó, del Instituto de Tecnología del Producto Infantil.

También pueden suponer un problema a la hora de proteger los datos de los más pequeños. "Geoposición en el juguete en un lugar determinado y fijen, digamos, con mayor precisión, pues la actividad de un menor en un sitio concreto", advierte Ramón Arnó, abogado especialista en entorno digital. En Estados Unidos han llegado a retirar del mercado un peluche que hablaba de sexo y armas con niños pequeños.