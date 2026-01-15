Debate nacional que ha situado a Elon Musk, creador de Grok

'Blade Runner' en el 'art nouveau' o Barroco: el universo de Jordi, ganador de un premio internacional de diseño con IA

Compartir







La última polémica en torno a Elon Musk vuelve a tener como protagonista a su inteligencia artificial. En esta ocasión, el foco está en el uso de Grok, la IA desarrollada por X, que el propio magnate utilizaba y defendía públicamente.

La controversia ha alcanzado tal magnitud, y han sido tantas las denuncias por el uso indebido de la herramienta, que Musk dio un primer paso: limitar la generación de este tipo de imágenes únicamente a los usuarios de pago.

El objetivo era que, en caso de delito, el responsable quedara identificado

Sin embargo, las presiones internacionales no han dejado de crecer y la medida ha resultado insuficiente. Finalmente, no habrá excepciones. A partir de ahora será imposible generar estas imágenes con Grok. De hecho, ya no pueden obtenerse en Estados Unidos y, en cuestión de días, tampoco estarán disponibles en España. Se trata de una decisión adoptada por la red social X tras una fuerte presión internacional.

“Hemos dejado claro a X que, si no actúa, tomaremos medidas legislativas”, ha afirmado el primer ministro británico, en pleno debate nacional que ha situado a Elon Musk, creador de Grok

En Europa, la creación de imágenes de personas desnudas mediante inteligencia artificial puede vulnerar derechos fundamentales como el honor y la intimidad. Por ello, la red social podría enfrentarse a sanciones por permitir la difusión de imágenes ilícitas, especialmente cuando no existe consentimiento.

PUEDE INTERESARTE Países Bajos multa con 1,1 millones a Fortnite por manipular a menores a gastar dinero en el juego

No obstante, la responsabilidad jurídica no recae únicamente en la plataforma. También afecta a quienes promueven o solicitan este tipo de contenidos. Grok no desnuda ni pone en bikini a nadie por sí sola; son los usuarios quienes introducen las indicaciones para hacerlo. Aun así, Elon Musk ha decidido poner fin a este servicio.