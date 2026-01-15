Álex Aragonés 15 ENE 2026 - 04:30h.

La estética del creador visual catalán pasa por convertir las máquinas en un ornamento que va más allá de su funcionalidad

Cuadros creados con IA, un negocio que fusiona arte y tecnología: "Son más accesibles"

Compartir







Barcelona"Las máquinas se convierten en sagradas, los héroes brillan con circuitos de oro, y la tecnología se siente menos como una herramienta y más como una extensión del alma". Utilizar la inteligencia artificial como movimiento artístico ha llevado a un catalán a ganar un premio de diseño internacional con IA gracias al universo que ha creado Jordi Siscart. Un proyecto formado por imágenes que él mismo califica "como si Blade Runner hubiera tenido lugar durante la época del art nouveau o el Barroco".

Su estética pasa por convertir las máquinas en un ornamento que va más allá de su funcionalidad para dejar de ser una simple herramienta, utilizando la tecnología como una extensión del pensamiento creativo y no como un reemplazo: "Un robot de fábrica es una cosa funcional y muy tosca, que en ningún momento pretende que sea estéticamente bonito". Por ello, el creador visual, conocido como 'Oniric.voltage', ha decidido darles otra dimensión.

"Actualmente tiramos más por el minimalismo, ya no tenemos esa ornamentación en las casas. Pues es darle la vuelta. ¿Y si volviera el barroquismo? ¿Cómo sería esta corriente en 200 años?", cuestiona Jordi Siscart sobre una estética que él imagina y materializa gracias a la inteligencia artificial.

Princesas con armaduras de guerreras y partes robóticas

A partir de su afición por los dos movimientos artísticos, el creador visual decidió dos años atrás empezar a diseñar un auténtico universo futurista, aprovechando la irrupción de la IA generativa. "Me pareció interesante mezclar imágenes de chicas de la nobleza, como princesas, con la ciencia ficción como armaduras de guerreras y partes robóticas. Como Dalí, que mezclaba lo blando y lo duro en la misma escena para crear contrastes muy fuertes", explica Jordi sobre una combinación de la que ha creado más de mil imágenes.

PUEDE INTERESARTE La inteligencia artificial en el arte: obras no humanas que sorprenden

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un arte que le ha llevado a conseguir el primer premio de la categoría 'Sci-Fi y fantasía' de los AI Design Awards gracias a su proyecto ScifiNoveau, al que le ha dedicado años de trabajo para comprender la inteligencia artificial como una extensión del pensamiento creativo: "Soy defensor de que la IA debe ser un complemento para el diseñador, que le ayude a potenciar. A mí me ha servido para explorar muchas ideas".

Esta herramienta le ha llevado a materializar de manera instantánea ideas que pasan de manera fugaz por la mente humana: " Me pongo un momento al ordenador, hago unas cuantas pruebas y ya tengo un resultado visual de lo que estaba imaginando. Para explorar imágenes creativas es muy potente".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"A veces pides una cosa y se le va un poco la olla"

Sus diseños tienen una parte esencial de máquina, con la IA, y de Jordi: "La persona adopta un rol más de dirección. Es como si explicaras la idea, le hicieras un briefing a un estudio de diseño o una productora y ellos te hacen unas propuestas. Tú en base a esta propuesta vas trabajando con ellos acabando de acotar y definir las ideas".

Aunque en el caso de la inteligencia artificial, también hay pie para la sorpresa. "A veces pides una cosa y se le va un poco la olla y te presenta una imagen que supone una idea nueva. Eso es lo chulo porque no tienes el control cien por cien del resultado". Un arte de adornar máquinas que le ha llevado a conseguir un premio de diseño internacional.

"Gracias al jurado por reconocer una pieza que valora la estética y también invita a la reflexión. Y gracias a la comunidad creativa que sigue explorando, cuestionando y empujando estos nuevos territorios con intención y sensibilidad. Esto no es un final. Es una señal de que nos estamos moviendo en la dirección correcta", culmina el creador visual.