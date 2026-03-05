Antoni Mateu 05 MAR 2026 - 18:30h.

La inteligencia artificial adopta un nuevo cambio de forma: por primera vez, un brazo robótico multiusos es capaz de realizar múltiples acciones guiadas por comandos de voz

De la previsión de eventos a la generación de contenidos. Y ahora, el salto al mundo material. Esta es la progresión de la inteligencia artificial que se observa en el Mobile World Congress de 2026. De hecho, una de las novedades que sigue esa línea y que se ha podido ver en Barcelona es un brazo robótico que ejecuta lo que le decimos con la voz, presentado por la empresa de ingeniería de software ERNI y AB.

Ya sea en el ámbito del hogar, industrial, el incluso, de la asistencia, la convergencia entre hardware y software da un paso adelante. ¿El objetivo? Más allá de la realización de tareas de una forma más sencilla y accesible -así como también, su automatización-, es la de "convertir la IA en una herramienta tangible al servicio de la industria" y demostrar que "la IA ya puede colaborar con las personas de forma segura, natural y eficiente", según explica Albert Alsina, director general de ERNI.

Así funciona el nuevo robot español que escucha nuestras indicaciones

A diferencia de otras maquinarias dedicadas que ya vienen programadas, la inteligencia artificial pasa a ser el centro de funcionamiento. A pesar de que los mecanismos físicos parea crear brazos robóticos de este estilo no son la novedad en este caso, sí que lo es la inmediatez con la cual nosotros podemos interactuar con la pieza.

No tenemos intermediarios: no hay consolas, ni centros de código ejecutándose sin que podamos hacer nada. A la mecánica desarrollada por ABB se le ha introducido el 'cerebro' de IA que permite conversar de manera natural y fluida. No sólo nos escucha y ejecuta: también nos responde sin fricciones.

La reducción de fricciones entre ser humano y máquina se vuelve más patente con esta interación. No obstante, la seguridad es uno de los pilares fundamentales que desde ERNI han tenido en cuenta a la hora de implementar algoritmos a este brazo robótico para que pueda ser seguro a la hora de llevar a cabo las acciones que nosotros le pedimos. "No queríamos presentar únicamente una pieza tecnológica, sino mostrar el nivel de madurez que ha alcanzado la integración entre software, IA y robótica", añade Alsina.

¿Qué puede hacer un brazo de este tipo?

En el Talent Arena de 2026 se ha presentado este robot al público. La precisión es uno de los puntos clave en el funcionamiento de extremidades sintéticas. En este sentido, los creadores han mostrado cómo este robot se desenvuelve en el trazo de dibujos.

Más allá de los resultados, la interfaz física con la que se muestra el robot funcionando es sencilla: una mesa, un portátil, el brazo en sí y una cámara con la que se graban en primer plano los esbozos.

Ahora bien, desde ERNI explican que "estos robots se aplican en tareas como ensamblaje, 'pick & place', carga y descarga de maquinaria, embalaje y paletizado, inspección de calidad o aplicación de recubrimientos". De cara al papel de la IA integrada, destacan que este nuevo brazo "puede adaptarse en tiempo real a entornos dinámicos, reconocer objetos y ejecutar acciones complejas".

Incluso, fuera del sector industrial, esto tiene aplicaciones: ya en 2025, este robot ayudó a un joven pianista de 17 años con parálisis cerebral a interpretar una pieza -a modo de apoyo- en un piano de cola, siendo este controlado por seguimiento ocular.

España es el tercer país del mundo con más robots industriales

Además del propio marco de la MWC 2026 y el contexto de la IA, desde ERNI destacan el papel de España en esta industria. De acuerdo con los datos que dan a conocer, España es el tercer país del mundo con mayor número de instalaciones de robots industriales: sólo por detrás de Alemania e Italia. Francia queda en cuarta posición.

Se calcula un crecimiento del sector y se prevé que este 2026 se supere la cifra de los 600.000 robots industriales instalados en ámbitos de producción y de tecnología. Por su parte, los últimos datos de la Federación Internacional de Robótica (2024) mostró que, a escala global, se instalaron 542.000 robots industriales en todo el mundo y el total de ellos funcionando superó los 4,6 millones.