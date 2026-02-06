Antoni Mateu 06 FEB 2026 - 06:00h.

Los asistentes de inteligencia artificial generativa evolucionan hacia modelos en los que es posible mantener conversaciones continuas

Ya puedes hablar con la IA de Google en tiempo real: así funciona esta herramienta

Google tiene un plan para que no nos enganchemos a hablar durante demasiado tiempo con su inteligencia artificial Gemini. Similar a lo que Netflix implementó hace unos años, con el mensaje "¿Sigues viendo esta serie?" tras varias horas ininterrumpidas, la IA de Alphabet --matriz de Google-- tiene planes preparados para los usuarios.

Aunque, eso sí, no se trata de funcionalidades que se hayan implementado a gran escala: la multinacional norteamericana la está testeando y todavía se desconoce cuando esto se va a poner en marcha para el público generalista y a nivel global.

Google quiere atacar el problema de la 'abducción' por parte de la IA

Las interacciones sin límite con los agentes de inteligencia artificial generativa generan dolores de cabeza: un estudio de Mental Health Journal revela el impacto que tiene en la salud mental y remarca las desmesuradas interacciones con asistentes al estilo de ChatGPT.

Tres son los riesgos que se ponen encima de la mesa: patrones de uso compulsivo, búsqueda constante de validación emocional y la dificultad de dejar de interactuar con el asistente.

También, el uso desmedido ha devenido en que muchas personas utilicen la IA como confidente, o que los adolescentes tengan miedo de "perder su capacidad de razonamiento crítico" frente a los raciocinios sesgados de los diferentes agentes que actualmente tenemos en el mercado.

En este sentido, Google tiene un plan para que los usuarios "se tomen descansos" cuando se trate de hablar de forma constante con Gemini, la IA de la tecnológica estadounidense.

Es una versión de prueba de la app de Google

Además de la IA que tenemos en la página web de Google, la empresa también tiene una aplicación que nos sirve de buscador. Similar a lo que tenemos con un navegador de internet, la app oficial de Google nos da acceso directo al motor de búsqueda, pero también a otras funciones como Google Lens --identificar elementos en una foto-- o búsquedas más exhaustivas.

Del mismo modo que Gemini está en el buscador, también está en la app. Y ahora es en la versión de prueba --beta 17.3.59-- de la app donde se muestra una notificación que clama "Take a short break", puesto que los testeos están en idioma inglés.

"Has estado chateando con Gemini durante un buen tiempo. Tomar descansos puede ayudarte cuando estás hablando con un asistente de IA que no es un humano": este es el texto que aparece en el globo que aparece en medio de la pantalla.

Sin embargo, más allá de la declaración de intenciones, la única medida que parece haber -de primeras y si se tiene en cuenta que es una versión de prueba- es un botón que pone "entendido" para cerrar dicha notificación.

Google deja muchas incógnitas con esta nueva medida

Cabe recordar el hecho de que esta funcionalidad está todavía en fase de pruebas y que no se ha lanzado al público general. Sin embargo, partiendo de esta premisa, se desconoce el momento en el cual este mensaje de aviso aparece.

No se sabe si hay un límite de tiempo que la compañía definirá de forma general, o bien va a ser un cómputo basado en nuestras interacciones. Tampoco se sabe si este aviso va a ser obligatorio para todos los usuarios, o por el contrario, se va a poder desactivar.

No obstante, no es la primera vez que Google lanza avisos de este tipo. Desde 2021 YouTube te recuerda "que te tomes un descanso" de ver vídeos cuando llevas varias horas reproduciendo contenido. Sin embargo, aquí el foco de la cuestión está en que la propia compañía te recuerda que no estás hablando con una persona: lo estás haciendo con una máquina.