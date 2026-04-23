Natural de Ourense y exmilitante de la extinta En Marea, se fugó de España para evitar cumplir la condena y estuvo en la lista de los fugitivos más buscados de la Policía

Martiño Ramos fue detenido en Cuba cuando intentaba escapar: se hacía pasar por fotógrafo de moda, cambió de look y ocultaba su identidad

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La HabanaMartiño Ramos Soto, profesor gallego detenido en Cuba tras fugarse de España para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar a una menor de edad, fue finalmente extraditado de vuelta este miércoles.

El exlíder de En Marea, que llegó a estar entre los fugitivos más buscados de la Policía Nacional, se embarcó ayer, miércoles 22 de abril, durante la tarde, en un avión rumo a Madrid después de haber aceptado voluntariamente su traslado a España para cumplir la pena de privación de libertad.

Martiño Ramos Soto fue condenado por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas

De 50 años y conocido activista político, además de profesor de educación infantil y Primaria, fue arrestado en La Habana en noviembre del año pasado y en cumplimiento de una solicitud de la Audiencia Provincial de Ourense y tras un proceso de colaboración entre ambos países.

Natural de Ourense y exmilitante de la extinta En Marea, conocido también en la ciudad por su activismo y por impartir clases de música, fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

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Tras darse a la fuga para evitar cumplir esa pena, en el momento de su detención era uno de los diez nombres más reclamados por la justicia española, estando así en la lista de fugitivos más buscados de la Policía.