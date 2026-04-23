Claudia Barraso 23 ABR 2026 - 17:00h.

La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer de 40 años encontrada fallecida en Pliego, Murcia

Encuentran un cadáver en la zona de Osa de la Vega en Cuenca, donde buscaban a Constantin Ion C, desaparecido en enero

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Investigan la muerte de una mujer tras hallar su cadáver en un huerto ubicado en el municipio de Pliego. Los agentes de la Guardia Civil encontraron el cuerpo sobre las 16:50 de la tarde en el Camino de la Oliverica. ´

Un vecino encontró el cuerpo y decidió dar la alerta a los agentes afirmando que había una persona en el suelo que no respondía y que estaba fría y pálida. Hasta el lugar acudieron los agentes de la Guardia Civil y una ambulancia del 061, pero los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento. Tras revisar a la mujer alertaron al Instituto Armado, al forense y al juez de guardia para proceder con el levantamiento del cadáver.

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El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para poder practicarle la autopsia para revelar la causa de la muerte e identificar si se trató de una muerte natural, de un accidente o incluso un homicidio. La Guardia Civil ha decidido abrir una investigación para esclarecer los hechos, partiendo de que la principal hipótesis es que sufrió un accidente doméstico que le provocó su muerte, según informa 'La Opinión de Murcia'.

Dos de sus familiares, acusados de asesinato

La mujer fallecida es una española de 40 años y era conocida del hombre que la encontró muerta. El mismo vecino afirmó ante los agentes que dos familiares de la mujer se habían visto envueltos en un crimen, concretamente por matar a dos hombres. Las autoridades están tratando de saber si este dato tiene algo que ver con la muerte de la mujer o simplemente se trate de un accidente doméstico.

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Aunque por el momento no hay más información sobre si la autopsia ha confirmado si se trata de una muerte provocada por un accidente, las autoridades parten de esa premisa sin descartar que el caso de sus familiares tenga algo que ver en la muerte repentina.