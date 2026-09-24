El agente de IA esquivó el cortafuegos y logro acceder a información para la que no se le habían otorgado permisos

Máxima preocupación en Australia después de que una Inteligencia Artificial de OpenIA se infiltrara en su sistema sanitario: "Es inaceptable"

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El Gobierno de Australia ha denunciado que su sistema de salud pública ha sido atacado por un agente de inteligencia artificial de la empresa Open AI. Se trata del primer caso en el que una inteligencia artificial, de manera completamente autónoma, ha logrado traspasar todas las barreras y permisos de una administración pública para acceder a datos para los que no se le han dado permiso.

Aunque la inteligencia artificial que ha hackeado al gobierno australiano no llegó a acceder a datos de los usuarios, sí que consultó el gasto en medicamentos y consiguió traspasar cortafuegos y barreras cibernéticas para obtener información del portal público a la que no tenía acceso.

Ante este suceso el gobierno australiano ha alertado al resto del mundo sobre las capacidades de los agentes de inteligencia artificial y ha lanzado una advertencia sobre las capacidades de la inteligencia artificial y los temores que existen en esta industria.

Este suceso ha tenido lugar en un momento de máxima preocupación por las capacidades de los agentes de inteligencia artificial y se suma a una serie de intentos de agentes de IA de acceder de manera autónoma a portales web. Recientemente, una biblioteca de Nuevo México y un portal de empleo de Estados Unidos también han sufrido intentos de acceso a información privada por parte de una inteligencia artificial de Open AI.