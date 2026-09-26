Los agentes de la IA habrían actuado por su cuenta sin mediación ni consentimiento de creadores

Una inteligencia artificial de Open AI ha logrado acceder a datos del sistema de salud de Australia

Compartir







'The New York Times' ha descubierto que la inteligencia artificial Open AI habría accedido sin autorización a los portales del Gobierno de Estados Unidos. Los agentes de la IA habrían actuado por su cuenta sin mediación ni consentimiento de creadores, llegando a información sensible relacionada con la educación, el comercio y la comisión de bolsa y valores.

Esta información llega dos días después del hackeo del sistema de salud australiano y del gran ciberataque con IA que ha sufrido Renfe y Adif, siendo el primero que se realiza con esta tecnología contra un organismo público.

Una IA que crece a un ritmo vertiginoso

La inteligencia artificial, a través de la suplantación de identidad y gracias a una ingeniería más sofisticada, ha dado un salto brutal en los hackeos. Esta herramienta dificulta la persecución de la ciberdelincuencia. "Es muy difícil averiguar quién es el autor", explica José Manuel Suárez Robledano, magistrado de la Sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Pero la IA puede ser de gran ayuda para localizar a los ciberdelincuentes. "Cada vez avanza más y tenemos que controlarla porque puede darnos datos muy precisos de personas", señala Pedro Agudo Novo, jefe de la Brigada Judicial de la Policía Nacional de Málaga.

PUEDE INTERESARTE La Agencia Española de Protección de Datos notifica el primer ataque ejecutado por un agente de IA

Nueve de cada 10 ciberdelitos son fraudes informáticos y estafas online

En España, nueve de cada 10 ciberdelitos son fraudes informáticos y estafas online. Ahora, lo más importante en estos delitos es la psicología, la urgencia y la precipitación a la hora de tomar las decisiones de las víctimas humanas. "Hemos pasado de una parte técnica abiertamente a analizar a las víctimas que quieren atacar", resalta Agudo Novo.

El problema es que los ciberdelitos crecen pero no se denuncian todos los casos. Y para acabar con estos delitos, la prevención es la mejor arma.