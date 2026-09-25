En la mesa de la cena de Estado junto a Xi y Trump estaban los jefes de las grandes tecnológicas de Estados Unidos

De la tensión de Trump a la relajación de Xi Jinping: así ha sido el inusual quinto encuentro entre los magnates

Compartir







La visita de Xi Jinping a Estados unidos se ha cerrado con una cena de Estado por todo lo alto en la Casa Blanca. Se han prodigado en elogios mutuos, reverencias y aplausos. Donald Trump ha mostrado su cara más amable y ha recibido al líder chino y a la primera dama entre aplausos. La cordialidad y buena sintonía estaba en el aire.

Los jefes de las dos grandes potencias mundiales han mostrado su complicidad y el republicano no ha parado de agasajar a Xi durante esta visita histórica que termina este viernes. En la maleta de regreso, además se lleva una gigantesca escultura de un águila calva, símbolo del poderío estadounidense.

Trump durante su discurso destacó la “base del comercio y el respeto mutuo” entre Estados Unidos y China. “El presidente Xi y yo entendemos que representamos sistemas diferentes, pero los lazos entre nuestros pueblos perduran”, ha asegurado el republicano.

Xi, por su parte afirmó que la agenda de Trump de “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” podría coexistir con su objetivo de lograr la “gran revitalización nacional” de China.

PUEDE INTERESARTE Delcy Rodríguez y Donald Trump celebran un "histórico" encuentro a puerta cerrada en Nueva York

La cena junto a los jefes de las grandes tecnológicas de Estados Unidos

A la cena, donde el líder chino y la primera dama, acudieron los representantes de las cuatro tecnológicas más importantes de Estados Unidos.

Junto a Trump y Xi en la mesa principal durante la cena de Estado se sentaron Jensen Huang de Nvidia, Lisa Su, CEO de AMD, Elon Musk de Tesla y Tim Cook, ex CEO de Apple. Otros directivos de importantes empresas de inteligencia artificial y tecnología también figuraban en la lista de invitados, porque una de las conversaciones que ambos líderes han mantenido ha sido la gestión de la IA de forma responsable.