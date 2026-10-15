El alcalde de Tirana, preso por corrupción, usa un avatar para defender su programa, mientras está en la cárcel

El sistema de IA de OpenAI habría accedido a portales oficiales del Gobierno de Estados Unidos sin autorización

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El alcalde de la capital de Albania, Erion Veliaj, preso por corrupción, sigue gobernando desde prisión, gracias a una avatar creado con Inteligencia Artificial. No se percibe la diferencia del 'doble' virtual del político que se ha dirigido a los ciudadanos desde su celda en Tirana. A su falsa comparecencia no le faltó de nada: la tecnología le ha permitido crear su imagen, sus gestos y su voz, pero además todos los ornamentos oficiales, banderas de fondo.

El Erión Veliaj, de carne y hueso está en prisión preventiva desde hace 20 meses, acusado por corrupción. Por eso, el socialista, ha encontrado una vía alternativa para seguir ejerciendo su cargo con ayuda de la IA. Su último mensaje ha dado la vuelta al mundo en los informativos de medio mundo porque su avatar, fiel a su figura anuncia futuras medidas para convencer a sus potenciales electores.

La inteligencia artificial se abre paso en la política

La inteligencia artificial se abre paso en la política y Albania parece pionera en estas prácticas: la primera vez fue Diella, una ministra de Contratación Pública, que es un bot. La iniciativa, que lleva en funcionamiento poco más de un año, pretende hacer los procedimientos administrativos públicos totalmente imparciales.

La cara de la ministra virtual es una creación de la IA inspirada en una actriz para llegar con más efectividad a los ciudadanos. En Brasil, también el expresidente Jair Bolsonaro ha recurrido a la tecnología para 'participar' en uno de los actos electorales con un avatar que lo reproduce. El avatar del político de ultraderecha brasileño, en arresto domiciliario por intento de golpe de estado, hizo una aparición estelar y tiró de versión virtual.

En Colombia también están probando con Gaetana, avatar híbrido inspirada en una líder indígena y propone un cambio en la política. Los defensores de estas prácticas aseguran que el objetivo es acercar la política a través de su figura, pero el debate sobre su legalidad y ética es un campo por discutir, que va por detrás de la realidad.