Dori Toribio 05 NOV 2026 - 16:48h.

Los rostros del partido demócrata y republicano que se postulan para suceder a Donald Trump.

Vance atribuye a la guerra de Irán la debacle de los republicanos en las 'midterms': "Es la razón obvia"

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Primera consecuencia mundial por la histórica derrota de Trump. El precio del petróleo se ha desplomado ante la expectativa de que los demócratas puedan frenar las políticas del presidente. Ahora controlan las dos cámaras del Congreso y su primer objetivo es el secretario de Defensa o de Guerra, como le gusta que le llamen, Peter Brian Hegseth. Los republicanos también presionan para conseguir su destitución. Por ahora el presidente le confirma.

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Jon Ossoff, el judío emergente entre los demócratas para 2028

Entre los rostros emergentes en el Partido Demócrata que nos dejan estas elecciones, como James Talarico o Abdul El-Sayed, el favorito hoy como candidato a la presidencia de Estados Unidos es Jon Ossoff. Tras renovar su asiento en el Senado por Georgia, este antiguo periodista se postula como el azote de Trump: "El pueblo estadounidense ha reprobado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente, Donald Trump."

Nacido en Atlanta en 1987, Ossoff procede de una familia de inmigrantes. Es joven. Es locuaz. Es blanco. Es un político que gusta tanto a liberales como a progresistas. Es un judío crítico con Israel. Su padre, Richard Ossoff, es un abogado y empresario estadounidense de ascendencia judía rusa y lituana. Su madre, Heather Fenton, es una inmigrante australiana que llegó a EEUU a los 23 años. De raíces británicas, fue la primera de su familia en graduarse de la universidad.

En 2009, se graduó de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, donde obtuvo un título en Cultura y Política, y en 2013 completó una maestría en Economía Política Internacional en la London School of Economics.

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Durante ocho años se dedicó al periodismo de investigación y producción de documentales. Dirigió Insight TWI, una productora en Londres, donde hizo reportajes sobre corrupción, crimen organizado, trata de personas y crímenes de guerra, entre otros, lo que le permitió trabajar con cadenas como la británica BBC.

Entró en política en 2017, cuando se postuló por primera vez al Congreso en una elección especial. Perdió por muy poco un escaño que durante mucho tiempo se había considerado un bastión republicano. Ossoff fue elegido por primera vez al Senado de EEUU en 2021, tras derrotar en una histórica elección a Perdue. Fue la persona más joven elegida para esa cámara desde 1980, el primer senador nacido en la década de 1980 y el primer millennial en ser senador estadounidense.

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Ossoff ha logrado una holgada victoria en Georgia, un estado donde Trump se impuso en 2024. Su valoración sobre Trump la dejó clara en un vídeo que se hizo viral en la campaña. "Se duerme en las reuniones. Juega al golf y vende acciones. No quiere hacer el trabajo de presidente. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador (...) ofrecido por el emir de Catar".

Como senador, Ossoff ha centrado parte de su gestión en investigar la corrupción y los abusos en prisiones, las violaciones de derechos humanos en centros de detención migratoria y en promover legislación bipartidista sobre seguridad pública y protección de menores, como la Ley para prevenir la trata infantil.

También ha impulsado inversiones en infraestructura, la defensa de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la reducción del coste de la insulina para beneficiarios de Medicare, medidas de apoyo a veteranos y familias militares y protecciones para inquilinos.

De cara a un nuevo mandato de seis años, sus prioridades incluyen reducir los costes de la atención médica, revertir los aranceles que, según sostiene, encarecen los alimentos y reforzar la supervisión de las autoridades migratorias. Asimismo, respalda una vía hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados que respetan las leyes y llevan años establecidos en el país.

La siguiente en las encuentas es Alexandria Ocasio-Cortez, la improvisada profesora de español del alcalde de Nueva York podría romper el techo de cristal en el que se estrellaron Hillary Clinton y Kamala Harris Hay que contar también con el gobernador de California, Gavin Newsom, el auténtico jefe de la oposición a Trump en este segundo mandato.

JD Vance, un posible candidato contra la historia

En las filas republicanas, la estadístaca está en contra de JD Vance intentará luchar contra la estadística: en los últimos 190 años solo George Bush padre pasó de la vicepresidencia a la Casa Blanca pasando por las urnas.

Segundo en los pronósticos, el secretario de Estado, Marco Rubio. Aunque ganan fuerza figuras que no estén salpicadas por el legado del actual presidente como el gobernador saliente de Florida, Ron Desantis, que ha pasado de reirle las gracias a Trump a proponer un giro radical en el partido republicano.