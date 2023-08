El youtuber Viruzz vuelve a hablar tras el escándalo de dopaje: “Alguien en la Velada del Año habría dado positivo antes que yo”

Viruzz vuelve a hablar tras el escándalo de dopaje y asegura que sabe que alguien más dio positivo en la Velada del Año

El youtuber revela con qué otros streamers se pelearía, las sustancias que llegó a tomar y cómo se lo contó a su entrenador

La Velada del Año 3 consigue el 'sold out' en el Cívitas Metropolitano en una hora: entradas agotadas

El caso del youtuber Viruzz, que fue sorprendido con sustancias prohibidas en su organismo, sigue dando de qué hablar. Después de que se hiciera esta información pública hace unas semanas, el creador de contenido ha vuelto a dar su versión de lo ocurrido, esta vez en el canal de YouTube Sin Miedo al Éxito.

En un extenso vídeo de casi dos horas, el influencer repasa todos los detalles de la polémica: qué sustancias tomó, en qué cantidades, cómo reaccionó su círculo cercano e incluso revela con qué youtubers se subiría al ring.

¿Con qué youtubers le gustaría combatir a Viruzz?

Al preguntarle por tres youtubers con los que se pelearía sin protección, uno por cada asalto, responde: "El primero Dalas, segundo Wismichu y tercero Dalas si ha pasado del primer asalto". Hay que recordar que Dalas ha sido uno de los más duros con el youtuber y su novia, Andrea Garte, mientras que Wismichu ha aludido a viejas rencillas como motivo de su desencuentro.

¿Qué le llevó a Viruzz a empezar a consumir sustancias y era realmente la primera vez?

El youtuber admite que estaba pasando por un mal momento: “El momento de tener que hacer eso para mí, no fue una decisión de, voy a pensarlo bien, no. Fue en un momento en el que en mi vida pasaron la cancelación de la velada contra el francés, después de eso tenía que irme de mi casa, tuve que meter las cosas en un trastero y no sabía qué hacer”.

El uso de las sustancias pretendía mejorar su autoestima: “En poco tiempo, mentalmente estaba agobiado porque de lo que en un principio iba a ser 2023 para mí, había cambiado totalmente, entonces la alternativa que tengo para mentalmente estar bien, es verme físicamente bien. Entonces pienso, ¿Si intento llegar a donde no he llegado nunca de manera más rápida? Entonces me aconsejó una persona y decidí hacerlo”.

Sin embargo, la gran duda es si era la primera vez que usaba este tipo de sustancias: “Cualquier cosa que haya hecho en mi vida se va a poner en duda, yo ahora mismo te digo que es la primera vez que lo he hecho y lo vas a poner en duda, tú y todo el resto de gente”.

¿Qué sustancias usó, en qué cantidad y durante cuánto tiempo?

Viruzz se muestra sincero al describir las sustancias que usó: “Cuando lo leí dije, no puedo porque suena raro. Era una duración de 12-14 semanas de boldenona, Winstroll oral, Proviron y Aromasil. Te prometo que yo leía esto y dije, ni de coña, al final cogí lo que más conocía”. Por lo tanto, creó su propio método: “Se tenía que combinar con una testosterona entonces, yo solamente utilicé boldenona, era positivo por boldenona y por lo visto puedo dar positivo hasta dentro de un año”.

Estas sustancias las consumió durante un tiempo, aunque le costó superar su miedo a las agujas: “Va a quedar raro decirlo, no lo he dicho, me daban miedo las agujas [...] entonces fue en las de insulina, lo que entra, que creo que eran como 10 ml me parece y durante cuatro semanas”.

¿Cómo se lo comunicó a Sandor, su entrenador?

El entrenador de Viruzz, un boxeador profesional, no estaba al corriente de las acciones del youtuber: “Con Sandor, en ese momento que además fue cuando se pusieron en duda los comunicados, fue básicamente una captura de WhatsApp con la fuente default. Contárselo a Sandor para mí fue complicado, porque uno, había que desligarse, porque sé que Sandor tiene su carrera, siempre ha sido como de deporte sano, limpio y al final es una persona que tiene su propia carrera y que yo no quería interferir en nada”

¿Hubo dopaje en la Velada del Año?