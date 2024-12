Llega a los cines el primer largometraje de C.Tangana, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés': le pide a sus seguidores "que vayan a verla"

El músico C.Tangana que ha descubierto su faceta cinematográfica, agradece que la gente siga teniendo interés musical en él

El artista Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, estrena este 20 de diciembre su primer largometraje, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'. El cantante ha asegurado que se encuentra en una "pequeña guerra" con sus seguidores: "Ellos me piden todo el rato que haga música y yo les pido que vayan a ver la peli".

El cantante, que disfruta de su incursión en el cine, ha confesado que "nunca" ha tenido la sensación de hacer cosas "demasiado importantes", aunque el orgullo que le ha producido este proyecto solo lo ha sentido antes con su álbum 'El Madrileño' (2021).

"Nunca he tenido la sensación de que hacía cosas demasiado importantes. Sí que daba pasos hacia adelante, pero con esta peli me ha pasado lo mismo que con 'El Madrileño', que me he sentido muy orgulloso como artista. Como el tipo de cosa que piensas que puedes dejar en un estante para toda la vida y que no te va a importar cuando la gente pase y lo vea. No siempre he tenido esa sensación. De hecho, muy pocas veces la he tenido", ha confesado Álvarez en una entrevista con Europa Press.

Así, ha agradecido a la gente que "todavía" tiene interés en él musicalmente, en un mundo en el que "cada dos meses" hay que "cambiar un poco lo que escuchas", pero sigue sin poner fecha a su vuelta a la música.

"Entiendo y agradezco a la gente que todavía tiene interés en mí, en un mundo que parece que cada dos meses tienes que cambiar un poco de lo que escuchas. Estamos (sus seguidores y él) en una pequeña guerra. Ellos me piden todo el rato que haga música y yo les pido que vayan a ver la peli, veremos a ver en qué queda. Pero ahora mismo siento que me tengo que dedicar a esto, llevamos tres años con ello y que nos ha costado mucho. Y el tiempo dirá", ha explicado.

En ese sentido, el artista ve una continuidad entre ese último disco y 'La guitarra de Yerai Cortés', que son para la gente a la que le gusta "hablar honestamente de las emociones" o a la que le gusta la cultura pero sin ser "pretencioso". "Les gusta 'El Madrileño' porque les lleva por sitios donde no han estado, pero a la vez es un sitio reconfortante, habla de emociones claras", ha añadido.

"Todo eso, ese estilo, lo tiene esta película. Tiene momentos en los que te ríes, tiene momentos en los que lloras, tiene emociones que todo el mundo puede sentir. Se habla sobre temas para todo el mundo, todo el mundo tiene una familia. Y la mirada es un poco la misma. Trata de hacer cosas bonitas con eso. Hay algo del estilo de las cosas como yo las hago que se mantienen en la peli", ha asegurado.

Uno tiene que ser consciente de "cómo funcionan las cosas"

Echando la vista atrás, concretamente seis años, Álvarez recalca las palabras que tuvo con los artistas Yung Beef y Bad Gyal durante el festival del Primavera Sound en Barcelona, en el que los tres reflexionaban como afectaba a los artistas musicales trabajar con grandes discográficas. En ese sentido, el autor de 'Mala mujer' ha asegurado que sigue manteniendo que se debe ser "consciente" de las fuerzas y los poderes, aunque explica que "nunca" ha dicho que haya "que firmar".

"Nunca he dicho que haya que firmar. Lo que sí que he dicho y mantengo es que uno tiene que ser consciente del lugar en el que está y de cuáles son las fuerzas y cuáles son los poderes. No estoy de acuerdo con el mensaje de tratar de convencer a la gente de que las cosas se pueden hacer sin pensar, sin saber. En ese sentido, sigo pensando más o menos lo mismo. En aquella época me gustaba más pelearme. Y estaba Fernando (Yung Beef), que me gustaba picarle, es un tipo muy inteligente y un artista con el que mola tener una conversación. Pero sigo pensando lo mismo. No hace falta firmar, no hace falta trabajar para nadie, pero hay que ser consciente de cómo funcionan las cosas. Hay gente que tiene más influencia que otra y uno tiene que estar bien relacionado y bien posicionado si tiene algunos objetivos", ha apuntado.

Ese consejo, y el de "currar mucho" a pesar del talento, se lo da a los artistas jóvenes españoles, que en ocasiones pueden vérselas "crudas" por no saber cómo funciona la industria musical.

"Habrá que tener talento, seguramente. Pero hay que currar mucho y hay que ser consciente. Hay toda una generación en España de gente que tenía un montón de talento y que ahora se las ven crudas. Por aquel entonces yo llevaba currando desde los 18 años, estaba a punto de petar y nunca me había ido bien. Yo quería que me fuese bien para dejar de currar, para mí era una prioridad", ha recordado.

Para Yerai Cortés "ser gitano es un gran pasaporte en el flamenco"

Por su parte, el guitarrista Yerai Cortés, que es el protagonista de este debut de C. Tangana y que estrena el disco sobre el que gira 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' este 18 de diciembre, ha asegurado que ser gitano es "un gran pasaporte en el flamenco" y en algunos casos le ha generado "respeto".

"Cada vez que me señalan como gitano, no es tanto como que me señalen. Siempre para mí es un gran pasaporte en el flamenco. El hecho de ser gitano me genera un poco de respeto en algunos casos. Porque es como 'eres gitano, tú tienes que ser un gran flamenco, un pedazo de guitarrista'. Pero siempre ha sido bueno en la parte cultural y musical, me siento bastante orgulloso cada vez que eso sucede", ha destacado Cortés a Europa Press.

Precisamente por eso, el guitarrista juega con "el disfraz" y ha explicado que ha pasado por "un montón de personajes" antes de llegar a ser quien es ahora.

"Siempre me ha gustado el disfraz, siempre me ha gustado probar cosas nuevas. He llegado a tener trenzas de rapero, ponerme un montón de cordones de plata de pequeño y hacía 'beat box'. He pasado un montón de personajes que al fin y al cabo se están reduciendo ahora mismo en el que me encuentro. Y todo eso de la mano del flamenco y de los flamencos creo que ha sido bastante gracioso a la vez", ha concluido.

