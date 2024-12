R: Veo que todo se ha centrado en atraer rodajes y parece que es mejor producir para fuera que hacer películas españolas. Se fomenta la atomización y se hacen demasiadas películas que no van a ningún lado, tanto en imagen real como en animación. Siguen faltando películas de animación familiar para el mercado internacional, pero hacer que esas películas sean españolas es muy complejo. Y, sobre todo, hacerlo es un riesgo a veces inasumible en nuestro país. Hay directores que, a no ser que una plataforma de streaming compre su película, no pueden permitirse hacer una película española.

R: Ninguna en especial. Hay algunas que he rechazado y que se han acabado haciendo, y que el guión era igual de malo en su estreno que cuando lo leí, por tanto ninguna pena de no haberlas hechos. Lo que sí tengo es una pequeña lista con películas que aún no he podido producir y que serían maravillosas en animación.