Alejo Stivel , cantante, productor y creador de esta canción, se muestra visiblemente emocionado con el resultado del vídeo. Le resulta increíble "encontrarte contigo mismo de hace años. Me emocioné y hasta se me saltaron las lágrimas ".

Recuerda también el momento en el que vio por primera vez el resultado de su colaboración junto a su amigo. "Cuando Sabina vio el vídeo me dijo una frase muy graciosa. Me dijo que sabía que yo era inteligente pero no que era artificial".