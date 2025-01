La vuelta de Teddy Bautista: todo lo que ofrece con 'Ciclos 5.0', su nuevo disco

Para quienes no conozcan su historia, Eduardo "Teddy" Bautista nació en 1943 en Las Palmas de Gran Canaria y se convirtió en una de las figuras más representativas del rock en España. Su gran salto a la fama llegó como líder de Los Canarios, una de las bandas pioneras del rock y soul en el país con éxitos como 'Get on Your Knees' y 'Ciclos', que hoy es considerado una obra maestra del rock sinfónico español.