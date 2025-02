Gracie Abrams, la 'hija de' favorita de Taylor Swift que fue famosa mucho antes de ser viral

La artista publicó su primer single, ‘Mean It’, en 2019. Pero no fue hasta el lanzamiento de su EP ‘What it feels like’ en 2021 que comenzó a sonar con fuerza en las radios y la gente empezó a descubrirla. Hizo su primera gira, aunque bastante pequeña, por Estados Unidos y Reino Unido. Y tras lanzar el EP, se convirtió en telonera en la gira europea de Olivia Rodrigo ‘Sour Tour’. Estos pequeños conciertos la ayudaron también a hacer una gira más extensa, con 38 fechas, con cerca de la mitad solo en Europa, aunque en locales más pequeños. De todos modos, poco a poco fue haciéndose un nombre y sus canciones comenzaron a hacerse virales por internet.

Pero, si hay un nombre clave en el salto a la fama de Gracie Abrams, ese es el de Taylor Swift . Abrams ya era swiftie antes de conocer a la cantante. Y así lo ha dejado caer en muchas entrevistas. “Cada recuerdo de mi vida está emparejado con una canción de Taylor Swift que me ayudó a sobrellevarlo”, contó en una entrevista para Vanity Fair. “El otro día mi novio hizo lo de que me ponía canciones aleatorias de su discografía durante solo un segundo… las acerté todas”. Sea como fuere, Taylor Swift supo de la existencia de Gracie y decidió invitarla a su cumpleaños en diciembre de 2021 . Y, desde ese momento, se hicieron amigas.

“Vi las retransmisiones en vivo de los conciertos en los que no estuve. Me siento emocionada, agradecida y en estado de shock porque, como comunidad mundial, ya no podemos experimentar esa fuente de luz. Yo también me empapaba de cada momento de su espectáculo. Llevo un año y medio estudiándola. Cada vez que he actuado como telonera, observo y aprendo. Aprendo de ella cada vez que tenemos una conversación sobre el tiempo, incluso”, explicó en una entrevista para la revista Nylon. Y es que, tras su participación en la gira de Taylor Swift, Abrams lanzó su álbum ‘The secret of us’, que se ha convertido en su mayor éxito hasta la fecha.