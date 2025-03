"Nadie había pensado en mi ropa hasta que lo mencionaste. Me gusta como me veo porque soy una buena persona. No me importa lo que lleve puesto. Mis elegantes pantalones cortos de gimnasia y mi cómoda sudadera te ofendieron tanto que tuviste que burlarte de mí frente a mis compañeros", le contestó, con su gran habilidad para la comedia. Y ya que estaba de pie, aprovechó para saludar al nominado Timotheé Chalamet, que no ganó el premio al Mejor Actor por encarnar al mítico cantante Bob Dylan y que, ya de paso, también se había saltado el protocolo luciendo un traje dos dos piezas amarillo chillón, el color de la mala suerte.