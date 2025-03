Con la estatuilla en mano, y visiblemente emocionado , ha pronunciado su discurso. "Gracias, Dios. Gracias por este premio y por esta vida con la que me has honrado", ha comenzado.

"Este derroche de amor que he sentido con cada persona con la que he trabajado en esta película. Respeto, aprecio y me siento tan afortunado... Actuar es una profesión muy frágil porque, aunque tiene mucho glamour en algunos momentos, una cosa que he obtenido al tener la oportunidad de volver a estar aquí es tener cierta perspectiva. Independientemente de dónde te encuentres en tu carrera, de lo que hayas logrado, todo puede desaparecer. Y yo creo que lo que hace que esta noche sea muy especial es esa consciencia y el agradecimiento de poder seguir haciendo el trabajo que amo", ha continuado.