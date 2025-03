A raíz de los devastadores incendios de Los Ángeles a comienzos de 2025, Gibson concedió una entrevista promocional sobre su última película para 'FOX NEWS'. Y ahí salió el Gibson que tanto tiempo llevaba escondido. "Puedo inventar todo tipo de teorías horribles en mi cabeza, teorías de conspiración y todo lo demás, pero me pareció un poco conveniente que no hubiera agua", explicó el actor. " Sé que han estado jugando con el agua, vaciando las reservas por una razón u otra, y que llevan haciéndolo un tiempo. Cuando pasan estas cosas, te preguntas: ¿es intencionado?" . La investigación de los incendios sigue abierta y las autoridades pidieron expresamente que no se difundieran teorías conspiranóicas, sobre todo para no entorpecer la investigación. Algo que Mel Gibson, por supuesto, no cumplió.

Como si se tratara de su Jerry Fletcher ('Conspiración'), Mel Gibson no ha tenido problema en buscar tres pies al gato y lanzar acusaciones a diestro y siniestro. Pero no es la primera vez que está en el ojo del huracán… ni seguramente sea la última.

Comenzó la década de los 90 y Mel Gibson seguía imparable. Porque su película como director, 'Braveheart', se convirtió en una de las obras maestras del cine, le dio su tan ansiado Oscar y le consiguió, por fin, el aplauso unánime de crítica y público. Pero detrás de las cámaras había otra cara que el público no podía ver y que, según han ido pasando los años, hemos ido descubriendo. Como sus comentarios homófobos durante la gira promocional de 'Hamlet'. De hecho, las polémicas declaraciones tuvieron lugar en su presentación en Madrid. "¿Quién va a pensar que soy gay con esta vestimenta? ¿Acaso hablo como un homosexual? ¿Me muevo como ellos?". No solo eso, sino que cuando se levantó, señaló su culo afirmando "esto solo sirve para cagar". Unas declaraciones que, hoy en día, habrían provocado una denuncia social completa, pero en el momento simplemente provocaron risas de los periodistas.

Este 28 de febrero llega 'Amenaza en el aire', protagonizada por Mark Wahlberg, y curiosamente, en el póster promocional de la película, su nombre aparece muy pequeño. Ya no atrae al público a las salas de cine. Sus películas no son lo que eran, porque se ha caído la careta. Y ese galán impecable es simplemente un bocazas ("No les gusto a las feministas y ellas no me gustan a mí, no las entiendo") que busca la redención solo a medias. Curioso que Hollywood cancelara tan rápido a Karla Sofía Gascón y Mel Gibson siga siendo perdonado por cada salvajada que dice. El doble rasero al que estamos acostumbrados…