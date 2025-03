Por su parte, el diseñador ha indicado a través de una carta de despedida compartida en sus redes sociales: "Hace once años, me dieron la oportunidad más increíble: escribir un capítulo en una historia que ahora tiene 179 años. Desde mi primer día en Loewe he encontrado almas gemelas en el estudio de diseño. Gracias por compartir tu manualidad", comienza la misiva.