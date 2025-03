Rigoberta Bandini: "Me siento canal de cosas que ni me pertenecen, pero que son de mi generación y mi género"

Al preguntarle como se define, ella responde: "Soy una mujer feminista que escribe movidas que le mueven a ella". Encontramos en ella ese nuevo disco, 'Jesucrista Superstar'. "Es un nombre que se me ocurrió de la forma más banal. Estaba componiendo el álbum con 33 años y todo el mundo me decía lo de que tienes la edad de Jesucristo", explica. El disco lo define como "un collage de muchas voces internas mías ".

Divertido y alocado fue su regreso a Benidorm , "la ciudad en la que la mayoría de vosotros me conocisteis". Allí cantó para extranjeros en un karaoke y anunció este ambicioso proyecto sin dejar de lado la nostalgia.

"Me siento muy canal de cosas que ni me pertenecen a mí, pero que son de mi generación, de mi contexto, de mi género". Para seguir contando con la música lo que el discurso a veces no puede.