Durante su cuarto concierto en Ciudad de México como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran', Shakira detuvo el espectáculo y sorprendió a sus fans al invitar al escenario a Lili Melgar, la niñera de sus hijos, convirtiéndola en protagonista de una noche inolvidable. Un gesto que ha vuelto a poner en el foco la historia de una mujer que fue pieza clave en la relación y ruptura de la artista y Gerard Piqué y cuya historia inspiró la canción 'El Jefe'.

Con su aparición inesperada, la cantante lanzó una indirecta a su exmarido, mencionando que Melgar aún no ha recibido la indemnización que le debería el exfutbolista después de que presuntamente la despidiera injustificadamente, según apuntaron entonces medios internacionales. "Sigue sin indemnización", espetó la colombiana en medio del show mientras recibía a la niñera y cantaban el hit inspirado en ella.

Los fans de la colombiana la reconocieron al instante, desatando una ovación ensordecedora por parte de los asistentes. Las redes sociales no han tardado en reaccionar con videos y comentarios elogiando el gesto de Shakira y la valentía de Lili al subir al escenario. "Mi momento favorito del concierto", "Que reina Shakira reconociendo una vez más a Lili", "Qué crack", se observa en X -antes Twitter-.

'El Jefe', de Shakira y Fuerza Regida, es toda una crítica social sobre la explotación laboral, las injusticias que enfrentan los trabajadores, la desigualdad económica y las complicadas condiciones laborales a las que se enfrentan los más desfavorecidos. Además, hay una referencia directa a la niñera cuando Shakira menciona: "No le pagaron la indemnización", lanzando un dardo a su exsuegro "que no pisa sepultura". "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron indemnización", le dice a su empleada, que también aparece en el videoclip, mirando a cámara con gesto desafiante y los brazos en la cintura.