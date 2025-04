Aunque los Beatles han sido retratados en varias películas como 'Backbeat', 'Nowhere Boy' o 'I Wanna Hold Your Hand', esta es la primera vez que los cuatro miembros y sus herederos autorizan un proyecto con plenos derechos sobre su historia y su música .

Asimismo, en 2023, los miembros supervivientes lanzaron la que se anunció como “la última canción de los Beatles”, 'Now and Then'. Basada en una maqueta de Lennon e incluyendo una grabación de guitarra de Harrison, la canción alcanzó el número uno y fue nominada a premios en los Brits y los Grammy. Ahora, con este ambicioso proyecto cinematográfico, la historia de los Fab Four vuelve a cobrar vida para una nueva generación.