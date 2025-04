En el vídeo en el que Aitana anunciaba esta última y definitiva decisión - no habrá conciertos en el Bernabéu hasta que no se insonorice adecuadamente - , la artista confesaba que, con tanto cambio, se "arriesgaba" a que muchos de sus fans no quisieran o no pudieran acudir a la cita en las nuevas fechas. En los comentarios de dicha publicación, muchos de sus seguidores le mostraron un apoyo incondicional, asegurando que irán a verla cuándo y dónde ella diga. Pero otros, sí expresaron su indignación por el "mareo" que ha supuesto su 'proyecto Bernabéu', por lo que es posible que haya numerosas devoluciones de entradas.