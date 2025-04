Eddie Murphy, la estrella que dejó de reír para ser tomado en serio

"Recuerdo que tenía 19 años y fui al Blues Bar. Estábamos Belushi, Robin Williams y yo. Empezaron a consumir cocaína y yo les dije: 'No, yo estoy bien'", explicó en una entrevista para 'The New York Times'. "No estaba adoptando ninguna postura moral. Simplemente no me interesaba. No tener el deseo o la curiosidad es algo que yo diría que es la providencia. Dios me estaba cuidando en ese momento".