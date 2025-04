El actor, de 67 años, ha trabajado durante su carrera con algunos de los mejores directores de la industria

El oscarizado intérprete cuenta la que considera la mejor muestra de una dirección ejemplar

Gary Oldman: lo que aprendió sobre sus propios fantasmas antes de trabajar con Sorrentino

Gary Oldman siempre tuvo fama de difícil en Hollywood. Como buen actor del método, en muchos de sus trabajos seguía metido en el personaje una vez se apagaban las cámaras, lo que hacía difícil su relación con algunos compañeros. El oscarizado intérprete no siempre se ha llevado bien con sus directores, pero hay uno con el que la experiencia de rodar fue profundamente significativa para él: el británico Christopher Nolan.

Oldman, de 67 años, ha trabajado con algunos de los más reputados cineastas de su tiempo, desde Ridley Scott hasta Francis Ford Coppola, pasando por David Fincher o Alfonso Cuarón, pero son sus rodajes con el responsable de 'Oppenheimer' los que recuerda como la mejor muestra de una dirección ejemplar, especialmente la trilogía de Batman, en la que él interpretó a James Gordon, el comisario de policía de Gotham.

Una dirección ejemplar

En una entrevista concedida al podcast ‘Happy Sad Confused’, el actor contó una anécdota que ilustra la admiración que siente por el cineasta británico. “Te voy a dar un ejemplo de una indicación de dirección realmente fantástica. Yo estuve 7 años con Chris Nolan en la trilogía de Batman. Y Chris no es de dar muchas indicaciones. Chris no es de los que dan muchas notas, espera que hagas tu trabajo. Él viene y dice: 'Tú haz tu trabajo, que yo haré el mío', así que tiende a dejarte tranquilo. No es de los que hablan de cosas sin importancia".

A Oldman parece fascinarle esa libertad que deja Nolan a sus actores. "Una vez me vino y me dijo uno de los dos únicos apuntes que me señaló durante toda la trilogía: ‘Hagamos eso una vez más. Hay más en juego’. Y yo pensé: ‘Vale, lo tengo. Hagamos una más’. No necesito saber los entresijos de todo el universo, solo necesito ese pequeño ajuste".

Su condición para volver a trabajar con Nolan

La relación entre ambos fue tan fluida que Nolan requirió sus servicios para un pequeño papel en su película sobre el padre del creador de la bomba atómica, encarnando al presidente Harry Truman. Lo curioso es que para aceptar el trabajo Oldman le puso al cineasta una condición.