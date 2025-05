El cantante Raphael asegura que los recuerdos del día que tuvo que ingresar en el hospital son "confusos"

Desde entonces, dice estar "acostumbrado a afrontar las cosas desde el principio"

Raphael, en su vuelta a los escenarios con 'Raphaelísimo': las ciudades españolas en las que actuará

Dice Raphael que los recuerdos de aquel 17 de diciembre de 2024 en el que de una grabación para televisión acabó ingresado 10 días son "confusos". "Me acuerdo de querer hablar y decir otra cosa; ahí ya sabía que tenía problemas", comenta a EFE, solo cuatro meses y medio después y listo para recuperar su agenda profesional.

"Si te lo digo (que no me asusté) estoy mintiendo, pero si te digo que he estado asustado, pues tampoco", puntualiza a continuación el cantante, de 81 años, para quien su trasplante de hígado en 2003 fue el auténtico hito en su historial médico y vital.

Desde entonces, dice estar "acostumbrado a afrontar las cosas desde el principio" y con esa actitud llegó primero al hospital Clínico San Carlos y al Doce de Octubre después, de donde salió con un diagnóstico, un linfoma cerebral primario, y un tratamiento que ha llevado a rajatabla.

"No puedo jugar a que no me importó (el diagnóstico). Es otro sentimiento, es que acepto lo que me está pasando, un 'póngale remedio'. Soy muy echado para adelante. (...) Los médicos siempre dicen que soy un enfermo que pone mucho de su parte", cuenta en una entrevista desde su impresionante casa madrileña.

Raphael: "Yo no pienso en la muerte"

En un lugar destacado del salón, sobresale una fotografía junto al recién fallecido papa Francisco, el cual, según cuenta, fue a verlo actuar a un concierto cuando aún era arzobispo de Buenos Aires. Difícil no tener en cuenta lo radicalmente distintas que han sido sus evoluciones en estas semanas.

"Yo no pienso en la muerte, pero el día que llegue, tampoco le voy a dar la bienvenida", se limita a decir sobre este punto.

Retoma sus conciertos en Mérida

La semana pasada sorprendía con el anuncio de que el próximo 15 de junio retomará su agenda de conciertos con un espectáculo en el Teatro Romano de Mérida. "Yo estoy muy bien, la prueba es que en realidad en el hospital he estado muy poco", destaca, tras asegurar que regresa con el consentimiento de los médicos y que "el trasplante está como el primer día".

"Yo no me muevo si a ellos no les gusta la cuestión, porque esto es muy serio. Esto no es una droga ni otra clase de barbaridad que la puedes curar en tu casa con pastillas", insiste, antes de reconocer que su familia, a la que dedicó en primer lugar su mensaje de agradecimiento, le ha pedido que se cuide, pero no que deje la música.

En ese sentido, cuenta sus planes para dosificarse: "Voy a tratar de ahora en adelante de dar un concierto por semana. Lo que no quiero es pegarme giras sin sentido. Voy a ir a todos lados, pero voy y me vuelvo", informa, y añade que sus planes de futuro también incluyen Latinoamérica: "Yo quiero estar en todos lados mientras Dios me deje".

Solo hará un renuncio en Madrid, donde ofrecerá tres conciertos entre el 26 de junio y el 29 de junio en el mismo espacio donde debutó como Raphael y al que regresó tras recuperarse de su trasplante de hígado, el Teatro de la Zarzuela.

A día de hoy aparecen 17 ciudades españolas en su gira, incluidas Sevilla (La Maestranza, 13 de septiembre), San Sebastián (Kursaal, 11 de octubre), Valencia (Arena Roig, 1 de noviembre), Zaragoza (Pabellón Príncipe Felipe, 22 de noviembre) o Barcelona (Palau Sant Jordi, 20 de diciembre), por citar algunas.

Que nadie hable sin embargo de una gira de despedida, porque eso no ha cambiado. "El día que me tenga que ir, me iré, pero yo no puedo hacer una gira de despedida. ¡Qué sufrimiento sería!", exclama, al contrastar su caso con el de compañeros como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o José Luis Perales.

"Son amigos míos, les admiro muchísimo, pero ¿quién soy yo para opinar? No puedo. Cada uno se comporta en la vida como es y como quiere y yo, de mi propia voluntad, no me voy a ir nunca", insiste tras conseguir una nominación de la Academia de la Música al mejor disco de pop tradicional con 'Ayer... Aún' (2024), en el que versionaba clásicos de la canción francesa.

Su deseo es que no sea tampoco esa su última grabación y volver al estudio en algún momento, mientras alaba el comportamiento de la gente ante el recientísimo apagón total que dejó España y Portugal sin energía eléctrica.

"Estoy seguro de que ninguno teníamos ni idea de lo que había pasado. Sin embargo, todo el mundo se comportó como tiene que ser y a mí eso me hace sentir muy bien como español", valora Raphael, que después de tanta vicisitud solo tiene un deseo en mente ahora mismo: "Que todo siga como está".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.