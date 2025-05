Sin ir más lejos, en la icónica escena en la que Karen es atacada por un león y Denys se enfrenta a él, se usó un león real entrenado y no hubo efectos digitales, lo que aumentó el riesgo y la tensión del rodaje. El hecho de que no se use el ordenador y las escenas sean reales es, sin duda, una razón de peso para volver a revivir las vivencias de Karen y Denys en una Kenia salvaje sin filtros, pero no la única: te damos 5 motivos más para volver a verla por su 40 aniversario.