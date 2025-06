Muere el escritor Frederick Forsyth, autor de 'El día del Chacal', a los 86 años

El escritor británico Frederick Forsyth, conocido por exitosas obras de suspense como 'El día del Chacal', ha muerto a los 86 años

El escritor británico Frederick Forsyth, autor de novelas como 'Odessa' o 'El día del Chacal', ha muerto este lunes a la edad de 86 años tras una breve enfermedad. El autor ha fallecido "rodeado de su familia", ha explicado su agencia, Curtis Brown, en un comunicado recogido por la cadena de televisión británica Sky News.

Forsyth ha muerto a los 86 años de edad tras una carrera caracterizada por sus éxitos de ventas y también por las exitosas adaptaciones al cine y la televisión de sus obras. 'El día del Chacal' (obra tambén llamada 'Chacal'), que relata la historia de un asesino profesional contratado por la ultraderecha francesa para asesinar a Charles de Gaulle, fue adaptada al cine en 1973 y en 2024 como serie de televisión.

También es suya 'Odessa', en la que un periodista alemán investiga el paradero del jefe de uno de los campos de exterminio nazi amparado por una organización secreta de antiguos miembros de las SS y descubre un pasado familiar desconocido. Otras obras del prolífico Forsyth son 'El Manifiesto Negro', 'La Lista', 'Vengador', 'Cobra', 'El Cuarto Protocolo', 'Los Perros de la Guerra', 'La Alternativa del Diablo', 'El Afgano' o 'El Puño de Dios'. Escribió más de 25 libros, muchos de ellos llevados al cine, que vendieron más de 75 millones de ejemplares.

La vida del escritor inglés Frederick Forsyth

Nació en la ciudad inglesa de Ashford, Kent, en 1938, y se unió a la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en 1956, donde fue piloto. Más tarde fue periodista de investigación antes de dedicarse por completo a la novela. En sus memorias de 2015, 'The Outsider: My Life In Intrigue', reconoció haber colaborado estrechamente con el MI6, los servicios secretos británicos para el exterior.