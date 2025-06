El sistema Braille y los audiolibros sigue siendo esencial para las personas no videntes

Alba y sus dos perras, también influencers, presentan su obra 'Algo más que compañía' en la Feria del Libro de Madrid

La Feria del libro de Madrid, que se celebra en el histórico parque de El Retiro, ha sido organizada a la medida de todos: también de las personas invidentes, que pueden acceder a las casetas, con toda las señalizaciones y la información disponible a través una aplicación. Una información del periodista Enrique Obrero.

Conchi, es una de ellas: pasea más segura por la feria del libro, gracias a su perra guía y la tecnología. Con su móvil va haciendo fotos y la aplicación le describe al detalle lo que sus ojos no alcanzan a ver. Un auxilio esencial para que su visita sea lo más parecida a la de cualquier otra persona sin una discapacidad visual.

"Tener perro te da mucha mayor autonomía, vas esquivando todos los obstáculos" a esa ayuda ahora pueden sumarle la tecnología, asegura Conchi. La mujer enseña cómo de sencillo es el uso de la aplicación para 'ver'. "Haces la foto y me explica todo lo que ve es una caseta blanca con el letrero Portugal".

Así va andando por la 'calle' central de la feria del libro tomando fotos con el móvil en mano. "Yo sé que tengo que continuar porque la carpa de la 11 esta más para adelante", nos explica.

Pasear y leer con las manos: el sistema Braille y los audiolibros, esencial para las personas no videntes

Miles de lectores se pasean cada día entre sus casetas, ávidos por encontrar nuevos títulos. La visita a la caseta de la ONCE es muy especial junto a varias personas invidentes, que auxiliadas por las nuevas tecnologías pueden disfrutar de la Feria con más autonomía.

En el Stand de la ONCE viajan con las manos a la ciudad invitada: Nueva York. Es la caseta 11 de la Feria, lo dice la aplicación que les ayuda a llegar a las personas, también junto a sus perros guías, a los que tampoco quieren quitarles méritos.

Aquí hay paseos por los libros a través de las manos, porque el sistema Braille sigue siendo esencial para escribir, pero también para leer. El audiolibro es el método más utilizado.

Guillermo ya va por su quinto libro . El último se llama 'La pluma del ángel', cuenta este escritor invidente que habla de su experiencia. "Yo he visto tres veces y me he quedado ciego tres veces", asegura este escritor que no recuerda el color rojo, pero sí "el azul celeste. El azul del cielo de la pluma del ángel", el libro que ha presentado en esta feria.